Elaine (Frances McDormand) träumt davon, dass ihr 15-jähriger Sohn was Solides erlernt. Doch der hat nur Rock ’n’ Roll im Kopf: "Almost Famous", 22.35 Uhr, ATV 2. Foto: Dreamworks

18.30 MAGAZIN

Konkret: Fitnessstudio-Kundschaft – viele geschädigt Der lange Lockdown hat die Fitnesscenter hart getroffen. Die Pforten blieben monatelang geschlossen. Doch so manches Studio hat die Monatsbeiträge trotzdem vom Konto abgezogen. Bei der Arbeiterkammer liegen deswegen zahlreiche Beschwerden vor. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Allein gegen das Stahlwerk Im süditalienischen Tarent steht das größte Stahlwerk Europas. Die Anlagen sind alt und verantwortlich für einen andauernden Giftskandal. Seit Jahren leiden die Menschen unter den Emissionen. Doch jetzt wächst der Widerstand. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Orgasmus – das höchste der Gefühle Ein Orgasmus tut gut – aber warum? Was passiert im Körper beim sexuellen Höhepunkt, was hilft, wenn er ausbleibt? Über Sex als Ressource spricht um 21 Uhr Gert Scobel mit Psychologin Ann-Marlene Henning, Soziologin Andrea Newerla und Mediziner Frank Sommer. Bis 21.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Impfen – das gespaltene Land Wie Ärzte und Wissenschafter versuchen, möglichst viele Menschen mit sachlichen Argumenten zu erreichen und von der Impfung zu überzeugen. Teilweise erfolgreich, manchmal vergebens. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live: Fehltritte, Rücktritte, Antritte: Werden die Karten neu gemischt? Andrea Fronaschütz (Gallup), Christian Rainer (Profil), Martina Salomon (Kurier), Robert Willacker (Politikberater) und Josef Kalina (Unique Relations). Bis 21.55, ORF 3

21.55 MAGAZIN

Thomas Stipsitz: Griechenland In seinem aktuellen Programm gerät er als Griechenland-Urlauber mitten in die dortige Mythologie. So muss er für die streitenden Götter die berühmten zwölf Prüfungen ablegen. Bis 23.15, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: "Impfzwang und Testpflicht – Alles nur noch Schikane?" Mit Peter Markowich, Mathematiker, Eva Herzig, Schauspielerin, Barbara Schweder, Humanbiologin,

Stefan Aust, Publizist, Gunter Frank, Arzt und Publizist. Bis 23.20, Servus TV

22.35 PENNY LANE

Almost Famous – Fast berühmt (USA 2000, Cameron Crowe) Das Rockgeschäft als nette Highschool-Party? Nicht heute und nicht früher, will Crowe glauben machen, der als 15-jähriger Rolling Stone-Reporter in den 1970er-Jahren eine Popband auf Tournee begleitete und – gefällige, aber trotzdem – Geschichtsfälschung betreibt. Bis 0.55, ATV 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste: die frühere Politikerin Eva Glawischnig, Gerichtspsychiater Reinhard Haller, Koch des Jahres Max Stiegl, ORF-Fußballkommentatorin Anna-Theresa Lallitsch. Bis 0.05, ORF 2