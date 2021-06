Public Viewing, wie es früher einmal war – und es laut Plänen ab 1. Juli (rechtzeitig ab den EM-Viertelfinalpartien) wieder sein darf. Foto: imago/Müller-Stauffenberg

Die Lockerungen ab 10. Juni machen es möglich: Es wird Public Viewings zur Fußballeuropameisterschaft geben – auch wenn Großveranstaltungen mit dichtgedrängten Fanmengen aufgrund der bestehenden Restriktionen vorerst nicht erlaubt sind. DER STANDARD bietet einen kleinen Überblick.

Wien

Prater Bei der Prater-Hauptallee direkt neben dem Feuerdorf wird es eine Fanzone geben. Auf 3300 Quadratmetern haben 650 Besucher vor einer 15 Quadratmeter großen LED-Leinwand Platz. Einlass ist eine Stunde vor Spielbeginn des ersten Tagesspiels. Die Sitzplatzzuweisung und -registrierung erfolgt vor Ort. Zudem gibt es eine Laola1-VIP-Zone.



Salzburg

Raschhofer Rossbräu Das klassische Public Viewing der Stadt im Volksgarten wird es heuer nicht geben. Doch in Salzburg übertragen zahlreiche Pubs, Bars oder Wirtshäuser die Fußballspiele, unter anderem ist das Raschhofer Rossbräu wie gewohnt dabei.

Hier gibt es zu den EM-Spielen auf der Leinwand Pizza und Craft-Beer. In Hallein werden beim "Kino im Abseits" die EM-Spiele übrigens direkt am Fußballplatz des UFC Hallein übertragen. Tickets für Erwachsene kosten acht Euro – inklusive FFP2-Maske, registriertem Sitzplatz und einem Shuttledienst in ausgewählte Nachbargemeinden.

Niederösterreich

In Niederösterreich sind nach Angaben aus dem Büro von Sportlandesrat Jochen Danninger (ÖVP) vom Montag zwölf Public Viewings für bis zu 300 Personen und zwei weitere für bis zu 1.000 Personen angemeldet worden. Die größten Events sollen demnach in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) und Trumau (Bezirk Baden) in Szene gehen.

Als weitere Standorte wurden die Landeshauptstadt St. Pölten, die Bezirksstädte Gänserndorf, Krems und Zwettl sowie Klosterneuburg (Bezirk Tulln), Gföhl (Bezirk Krems), Martinsberg (Bezirk Zwettl), Tribuswinkel (Bezirk Baden), Pellendorf, Schwadorf und Maria Lanzendorf (jeweils Bezirk Bruck a.d. Leitha) und Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) genannt.

Oberösterreich

Sandburg Im Lokal Sandburg an der Linzer Donaulände kann man sich einen (von 300) Liegestühlen für vier Euro reservieren. Ein Platz auf der VIP-Tribüne kostet 30 Euro.

Steiermark

Flann O’Brien, Café Mitte Das Public Viewing auf dem Grazer Karmeliterplatz fällt ins Wasser. Ausweichmöglichkeiten für Fans gibt es aber im Grazer Irish Pub Flann O’Brien, im Café Mitte und anderen Lokalitäten. In Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) soll für 300 Leute ein Public Viewing geboten werden: Die Betreiber des dortigen Dieselkinos wollen einen rund zwölf Quadratmeter großen LED-Bildschirm am Parkplatz des Kinos aufbauen. Es sollen alle Spiele der EM gezeigt werden.

Vorarlberg

Konrmarktplatz, Wirtschaft In der Vorarlberger Landeshauptstadt wird auf dem Kornmarktplatz zumindest das Finale übertragen. Sonst wird auch im Ländle vor allem in Lokalen geschaut. So etwa im Restaurant Wirtschaft in Dornbirn.

Tirol

Gasthof zur Eiche, Bierstindl In Tirol wird es wohl keine größeren Public-Viewing-Veranstaltungen geben. Weder in Innsbruck noch in Schwaz oder anderen Städten sind derartige Events geplant. Auch hier muss man auf Beisl ausweichen, etwa auf den überdachten Gasthof zur Eiche, auch das Bierstindl hat einen großen LED-Bildschirm im Gastgarten.



Kärnten

Neuer Platz Gab es vor zwei Wochen noch eine Absage für das Public Viewing am Neuen Platz in Klagenfurt, so ist nun wieder alles anders: Seit Montagfrüh laufen hier, zwischen Lindwurm und Rathaus, die Aufbauarbeiten für die EM-Zone. 700 Zuschauer sollen hier unter Berücksichtigung der 3G-Regeln die Spiele verfolgen können.

Burgenland

Im Burgenland sind derzeit keine größeren Public Viewing Events geplant. Aufgrund der Coronakrise habe man sich heuer gegen eine Veranstaltung entschieden, hieß es etwa aus dem Rathaus in Eisenstadt. Die Lage sei einfach zu unsicher gewesen. Ganz müssen die Burgenländer aber nicht auf das gemeinsame Fußballschauen verzichten. In einigen Gastronomiebetrieben wird das natürlich möglich sein. (ars, ruep, krud, APA, 10.6.2021)