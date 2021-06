[Inland] Schmid nach mehr Budget für Außenminister Kurz: "Du schuldest mir was".

Suspendierung von Justizsektionschef Pilnacek vom Gericht bestätigt.

WKStA-Vertreter im Ibiza-U-Ausschuss: "Leaks nicht im Interesse der Staatsanwaltschaft".

Grüner Pass wird zum digitalen Stückwerk.

Sperrstunde fällt im Juli, Entscheidung über Clubs und Discos bis Ende Juni.

[Video] Wieso Wohnen in Wien immer teurer wird.

[Panorama] Operation "Trojan Shield": 81 Festnahmen in Österreich, 707 Kilo Drogen sichergestellt.

[Web] Was ist Fastly – und wieso kann es einen globalen Internetausfall auslösen?

[Gesundheit] Was man zur Corona-Kreuzimpfung wissen sollte.

[Wissenschaft] Biografie enthüllt unbekannte Seiten des Star-Physikers Stephen Hawking.

[International] Joe Biden steigt in die Air Force One, um seine erste Europareise als US-Präsident anzutreten. Die erste Station ist Großbritannien, gefolgt von Brüssel (Nato-Gipfel) und Genf, wo er Wladimir Putin treffen wird.

[Immo] Italienische Hotels bei österreichischen Investoren heißbegehrt.

[Wetter] Alpennordseitig beginnt der Tag stärker bewölkt mit einigen Regenschauern. Insgesamt verläuft der Vormittag sonnig mit neuerlicher Quellwolkenbildung um Mittag. Besonders in der Osthälfte steigt die Gewitterneigung in Folge wieder an, im Westen sind Gewitter seltener, im äußersten Osten bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. Bis 25 Grad.

[Zum Tag] Quiz zu den Öffnungsschritten: Was ist ab heute erlaubt?