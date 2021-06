"Gelungene Integration ist für mich die Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen – am Bildungsbereich, am Arbeitsmarkt – und dass man sich auch mit dem Herzen in Österreich zu Hause fühlt", sagte Ministerin Susanne Raab im September im STANDARD-Interview. Foto: APA/Hochmuth

Bereits zum elften Mal wird der Bericht, in dem Daten und Fakten rund um Migration und Integration gesammelt und eingeschätzt werden, präsentiert. Erarbeitet wird dieser vom Expertenrat für Migration, einem 15-köpfigen Gremium. Susanne Raab (ÖVP), Ministerin für Frauen und Integration, wird die Erkenntnisse am Donnerstag kommentieren. Die Präsentation beginnt um 10.30 Uhr.

Bei der Präsentation des letzten Berichts, diese fand verspätet im Herbst 2020 statt, sorgte Raab vor allem wegen ihres Sagers, sie wolle in Wien "kein Chinatown und kein Little Italy", für Aufregung. Die zentrale Aussage des Berichts waren Probleme im Bildungsbereich – so sei etwa die Zahl an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, die die Bildungsstandards in Deutsch und Mathematik nur teilweise oder gar nicht erfüllen, "besorgniserregend", wie die Vorsitzende des Expertenrats, Katharina Pabel, damals ausführte. Bei den Lösungsvorschlägen gingen die Meinungen der Ministerin und der Experten auseinander: Letztere sprachen sich im Herbst für Ganztagsschulen aus, Raab betonte die bessere Einbindung der Eltern.

Rund ein Viertel der Bevölkerung in Österreich hat Migrationshintergrund. Dieser wird von der Statistik Austria folgendermaßen definiert: "Migrationshintergrund haben Personen, deren Eltern beide im Ausland geboren wurden. Personen mit Migrationshintergrund der ersten Generation wurden zudem selbst im Ausland geboren und sind zugezogen, Personen mit Migrationshintergrund zweiter Generation sind bereits in Österreich geboren. Personen mit nur einem in Österreich geborenen Elternteil haben dieser Definition folgend keinen Migrationshintergrund. Für die Zuordnung des Herkunftslandes ist das Geburtsland der Mutter ausschlaggebend." (Lara Hagen, 10.6.2021)