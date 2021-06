Am kommenden Wochenende (12./13. Juni) misst sich die deutschsprachige eSports-Szene bei den Spring Finals 2021 der A1 eSports League Austria. Den Rahmen dafür bildet erneut das Wiener Gasometer. Wegen der Coronapandemie werden die vier Finalbewerbe allerdings nur online ausgetragen, Moderatoren und Kommentatoren sind aber vor Ort. Neben drei altbekannten Spielen ist dieses Mal das Game "Valorant" neu dabei.

Livestream

Los geht es für die Zuseher auf der Streaming-Plattform Twitch am Samstag mit "Brawl Stars", einem Spiel für mobile Geräte. Dabei stehen zunächst zwei Halbfinali mit internationaler Beteiligung auf dem Programm, danach steigt das Endspiel. Im Anschluss folgt das Finale beim Computerspiel "League of Legends" mit zwei österreichischen Teams, Wacker Gaming und Flayn Esports.

Am Sonntag macht wieder ein Spiel für Handy und Tablets, nämlich "Clash Royale", den Anfang. Auch hier gibt es vor dem Finale noch zwei Halbfinal-Begegnungen. Den Abschluss des heimischen eSports-Highlights bildet schließlich ein innerdeutsches Duell. BIG und IVY treffen im Finale des Computerspiels "Valorant", das erst vor kurzem seinen ersten Geburtstag gefeiert hat, aufeinander.

Public Viewing

Im Gasometer führen Rebecca "JustBecci" Raschun und Rafael "Veni" Eisler durch das Programm. Mitzittern kann man auch an sechs Public-Viewing-Standorten in Wien, Linz und Innsbruck. Die Teilnehmerzahl in den Lokalen ist allerdings begrenzt, ein Zutritt nur unter Beachtung der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) möglich. Insgesamt wird in der A1 eSports League Austria ein Preisgeld von 16.000 Euro ausgespielt. (APA, 10.6.2021)