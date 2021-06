Der Bau eines Campus für die chinesische Universität Fudan hatte am Wochenende Proteste in Ungarn ausgelöst

Ungarns Premier Viktor Orbán steht wegen dem Bau einer chinesischen Universität unter Druck. Foto: Reuters / Bernadett Szabo

Budapest – Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat eine Volksabstimmung über die umstrittene chinesische Fudan-Universität in Budapest angekündigt. Orbán sagte am Donnerstag in Budapest nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, dass er die Entscheidung des Volkes respektieren werde. Der rechtsnationale Ministerpräsident, der sich im kommenden Frühjahr Parlamentswahlen stellen muss, war wegen des Milliardenprojekts innenpolitisch merklich unter Druck geraten.

Am Samstag hatten Tausende Menschen vor dem ungarischen Parlament gegen den Bau des Budapester Ablegers der Shanghaier Eliteuniversität demonstriert. Mit Fahnen, Transparenten und den Rufen "Orbán, hau ab" zogen sie durch die Hauptstadt zum Kossuth-Platz. Der Aktion schlossen sich Vertreter aller Oppositionsparteien an. (APA, 10.6.2021)