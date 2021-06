Ab Ende Juni fährt die Wiener U-Bahn auch wieder nachts. Foto: imago images/Viennareport/Leopold Nekula

Wien – Die Wiener Nacht-U-Bahn fährt bald wieder. Ab 25. Juni werden die Garnituren wieder in der Nacht auf Samstag bzw. Sonntag sowie vor Feiertagen unterwegs sein. Das hat der zuständige Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag im Gespräch mit Journalisten mitgeteilt. Die Details sind noch offen, also etwa, ob die Intervalle wie früher wieder 15 Minuten betragen werden.

Seit Donnerstag gilt übrigens die neue Sperrstunde 24 Uhr, ab 1. Juli wird die Corona-Sperrstunde abgeschafft. Die kommenden zwei Wochenenden müssen Nachtschwärmer noch mit Nachtbussen vorlieb nehmen.

Seit knapp 15 Monaten keine Nacht-U-Bahn mehr

Die letzte Nacht-U-Bahn ist in Wien vor mittlerweile knapp 15 Monaten Mitte März 2020 gefahren. Eingeführt worden war die Nacht-U-Bahn im September 2010 Mit dem ersten Corona-Lockdown verschwand dieses Angebot vorübergehend aus dem Öffi-Netz.

Selbst im Sommer des Vorjahrs wurde auf ein Comeback verzichtet: Damals wurde angesichts äußerst weniger Neuinfektionszahlen Mitte Juni die Sperrstunde in Gasthäusern und Lokalen von 23 auf ein Uhr ausgeweitet. Damals hieß es von den Wiener Linien, dass diese Zeit "noch gut vom Tagesverkehr abgedeckt werden" könne. Teilweise wurden zudem Nachtbusintervalle auf den drei stärksten Linien (N8, N25 und N60) bis zwei Uhr auf 15 Minuten verkürzt.

Der Jugendsprecher der Wiener Grünen, Ömer Öztas, begrüßte die Wiedereinführung. "Junge Menschen brauchen mehr Platz im öffentlichen Raum, und das mit ausreichender Infrastruktur, wie etwa Müllmanagement, öffentliche WC-Anlagen, Trinkwasserbrunnen. Zu dieser Infrastruktur gehört auch die Wiener Nacht-U-Bahn. Denn wenn es gute Nacht-Öffis in ganz Wien gibt, dann können sich junge Menschen auch in den Grätzeln treffen und sicher und preisgünstig nach Hause kommen. So wird auch verhindert, dass sich viele Jugendliche auf nur wenige Plätze konzentrieren", sagte der Jugendsprecher der Oppositionspartei. Gefordert werden von den Wiener Grünen aber weiterhin mehr konsumfreie Orte, freien Eintritt in die Wiener Bäder für Jugendliche sowie einen Kulturgutschein für alle unter 30 Jahren. (krud, APA, 10.6.2021)