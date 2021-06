Endlich ist er da, der Sommer. Seit Tagen klettern die Temperaturen immer weiter nach oben – ein Anlass, sich im nahe gelegenen Freibad abzukühlen. Doch wie bereits in der vorjährigen Badesaison gilt es auch heuer pandemiebedingt auf einiges zu achten.

Welches ist Ihr liebstes Freibad? Foto: APA/DPA/GUIDO KIRCHNER

Schwimmen mit Regeln

So ist der Drei-G-Nachweis, also ob man getestet, geimpft oder genesen ist, wie auch bei vielen anderen Freizeitangeboten Voraussetzung für den Schwimmbadbesuch. Je nach Bundesland gibt es zudem unterschiedliche Konzepte. So kann man in Wien teilweise schon vor dem Schwimmbadbesuch online Tickets erstehen – da nach wie vor nur eine begrenzte Besucherzahl erlaubt ist. Außerdem lässt sich anhand der Bäderampel online feststellen, wie ausgelastet welches Bad gerade ist.

Welche Erfahrungen haben Sie beim Schwimmbadbesuch gemacht?

Wo waren Sie baden? Wurde Ihr Drei-G-Nachweis kontrolliert? Wurden die Maßnahmen vor Ort eingehalten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 18.6.2021)