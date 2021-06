Im April hat die Belegschaft in einer Urabstimmung gegen die Pläne von Wolf gestimmt. Der Investor hat nun nachgebessert. Foto: APA/MAN STEYR/MAN STEYR

Der Investor Siegfried Wolf übernimmt nun doch mit seiner WSA das MAN-Werk in Steyr. MAN in München hat das dem STANDARD am Donnerstagnachmittag bestätigt. Vorstand und Aufsichtsrat von MAN haben den Kaufvertrag am Donnerstag mit Wolf unterschrieben.

Wolf übernimmt das Unternehmen, produziert bis Anfang 2023 weiter im Auftrag von MAN Lkws und Lkw-Komponenten und baut parallel dazu neue Fertigungen auf, von denen ab 2023 sieben neue Nutzfahrzeugtypen unter der Marke Steyr für den Export in den Weltmarkt vom Band laufen sollen. Das teilte MAN in einer Aussendung mit.

Alle Lehrlinge behalten Platz

Wolf wird seine Zusagen aus dem verbesserten Übernahme- und Sozialplankonzept einlösen: Es bleiben 1.250 Mitarbeiter und sämtliche Lehrlinge im MAN-Werk beschäftigt. Es wird eine maximale Lohnreduktion um 15 Prozent vom Nettobezug für die Belegschaft geben, zusätzlich können in einer mit dem Land Oberösterreich geschaffenen, zweckgebundenen offenen Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft weitere 150 Beschäftigte Arbeit finden. Insgesamt sei es so möglich, zwei Drittel der bisher am Standort tätigen Stammbelegschaft zu halten.

Bei der neuen Produktlinie – sieben Nutzfahrzeuge vom Kastenwagen über einen Citybus bis zum Lkw – setzt man in Steyr künftig auf die Schwerpunkte Elektromobilität, Wasserstofftechnologie und autonomes Fahren.

Noch im April hatte die Belegschaft in einer Urabstimmung gegen die Pläne von Wolf gestimmt. Er hatte daraufhin sein Angebot nachgebessert. (red, 10.6.2021)