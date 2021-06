Komm spiel mit uns, Danny! Foto: Warner Bros. Entertainment Inc.

Es gibt Filme, die kann man sich einfach immer wieder anschauen. Doch so gerne man sie auch hat und so viel es einem auch beim fünften Mal noch gibt, sie zu sehen – es wird einfach nie wieder so sein wie beim ersten Mal. Der Plot-Twist ganz zum Schluss, die atemberaubenden Bilder, der perfekte Soundtrack, die Anspannung in einem unheimlichen Moment, die witzigen Dialoge, über die man so viel lachen musste.

Gerne würde man wieder zum ersten Mal Stanley Kubricks "Shining" sehen, ohne zu wissen, welcher Wahnsinn sich über die kommenden zweieinhalb Stunden entfalten wird. Einmal wieder unwissend "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" anschauen und sich komplett in der Geschichte mit ihren zahlreichen Ebenen zu verlieren. Oder einfach nur über die fantastischen Traumwelten staunen, die "Inception" zu bieten hat.

Welchen Film würden Sie gerne vergessen, um ihn noch einmal frisch zu sehen?

Warum hat er Sie einst so beeindruckt? Welche Szene ist Ihnen besonders deutlich im Gedächtnis geblieben? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum – ein Erstseher oder eine Erstseherin wird sich bestimmt freuen! (aan, 14.6.2021)