Klein, aber okay: der Samsung Isocell JN1. Foto: Samsung

Betrachtet man die Spezifikationsliste aktueller High-End-Smartphones, so scheint es für die Größe von Kamerasensoren derzeit nur eine Richtung zu geben: nach oben. Das ist generell einmal gut für die Bildqualität, hat aber auch gewisse Nachteile. Der größte: Solch riesige Sensoren verbrauchen natürlich jede Menge Platz, die "Kamerabuckel" manch aktueller Geräte sind entsprechend stark ausgeprägt. Bei Samsung versucht man sich nun an einem anderen Ansatz: einem vergleichsweise kleinen Sensor, der trotzdem ansehnlich Bilder liefern soll.

Neuzugang

Beim Isocell JN1 handelt es sich um einen 50-Megapixel-Sensor mit besonders kleinen Pixeln. Mit 0,64 μm bricht man damit sogar den bisherigen Rekord, der ebenfalls von Samsung gehalten wurde. Bereits im Jahr 2019 wurde ein ähnlicher Sensor mit einer Pixelgröße von 0,7 μm vorgestellt. In Summe kommt der JN1 so gerade einmal auf eine Gesamtgröße von 1/2,76 Zoll. Zum Vergleich: Der Hauptsensor in Xiaomis Mi 11 Ultra ist stolze 1/1,12 Zoll groß.

Mit der Lichtstärke der High-End-Konkurrenz kann der JN1 damit natürlich nicht mithalten, dank Binning dürfte der Unterschied aber auch nicht gar so groß sein, wie man zunächst erwarten könnte. Dabei werden jeweils vier Bildpunkte (2x2) kombiniert, um daraus ein Pixel im resultierenden Bild zu erstellen. Die Aufnahmen sind hier also erst recht wieder nur 12,5 Megapixel groß.

Optimierungen

Weiters zur Bildqualität beitragen soll die Isocell-2.0-Technologie. Diese verwendet zur Trennung zwischen den einzelnen Bildpunkten nun kein Metall mehr, wodurch mehr Licht am Sensor ankommen soll. Zu den weiteren Features zählt man den Support für Smart ISO sowie HDR. Videos werden mit bis zu 4K/60 aufgenommen.

Einsatzgebiet

Gedacht ist der Sensor vor allem als qualitativ bessere Alternative für bestehende 1/2,8-Zoll-Sensoren. Das heißt auch, dass er wohl vor allem bei Frontkameras oder auch für Ultraweitwinkel- beziehungsweise Telefotokameras zum Einsatz kommen dürfte. Laut Samsung befindet sich der Isocell JN1 bereits in Massenfertigung, erste damit ausgestattete Smartphones sollten also in den kommenden Monaten auf den Markt kommen. (apo, 10.6.2021)