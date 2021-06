Tilly Dunnage (Kate Winslet) kehrt in die australische Kleinstadt Dungatar zurück, wo sie als Kind verstoßen wurde. Vergebung hat sie nicht im Sinn. Arte, 20.15 Foto: Arte / Ben King

18.30 MAGAZIN

Mayrs Magazin – Wissen für alle Themen: Was ist dran am Betrug mit "Krypto-Handys"? / Wie funktioniert Multitasking und warum sind Eurofighter-Piloten darin besonders gut? / Das amerikanische Verteidigungsministerium sucht nach Ufos – wieso jetzt plötzlich? Bis 18.51, ORF 2

20.15 MOORHOUSE

The Dressmaker (AUS 2015, Jocelyn Moorhouse) Schneiderin Tilly (Kate Winslet) kehrt in den 1950er-Jahren in ihr australisches Heimatdorf zurück, aus dem sie als Kind verstoßen wurde. Ihr wurde vorgeworfen, am Tod ihres Mitschülers schuld zu sein. Tilly denkt nicht an Vergebung. Schöne Kleinstadtgroteske nach einem Roman von Rosalie Ham. Bis 22.05, Arte

23.10 DOKUMENTATION

Universum History: Luis Trenker – Ein Mann und seine Legenden Seine Filme lockten die Massen ins Kino – und faszinierten Hitler und Mussolini.Karin Duregger zeichnet das Bild eines Mannes, der kein politischer Fanatiker war, der aber, angetrieben vom Ehrgeiz, sein ganzes Leben lang nach Anerkennung suchte. Bis 23.55, ORF 2

23.30 WER?

Goldene Hochzeit mit Handicap (Noces d’or, F 2019, Nader T. Homayoun) Dreiecksbeziehung zum 50. Hochzeitstag mit zwei an Alzheimer Erkrankten und einem vergessenen Ehemann: Nicht nur erkennt die an Alzheimer erkrankte Alix Saint-Cast (Hélène Vincent) zwei Tage vor ihrer Goldenen Hochzeit ihren Mann Octave nicht mehr wieder, sie hat sich auch noch neu verliebt. Bis 1.05, Arte

1.05 KUNST

Tracks Skulpturen aus Küchengeräten / Alephia 2053 von Comickünstler Jorj Abou Mhaya / Rosie Gibbens lädt auch das banalste Objekt sexuell auf. /Olafur Eliasson verfrachtet Natur in die Metropolen der Welt. Bis 1.40, Arte