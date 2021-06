Danny Makkelie ist selten ratlos. Hoffentlich nicht beim Eröffnungsmatch am Freitag in Rom. Foto: imago images/ANP

Rom – Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie ist beim Eröffnungsspiel am Freitag mit einem Ohr in Nyon. In der Schweizer Zentrale des europäischen Fußballverbandes Uefa haben sich die Video-Assistenten für die EM-Premiere des VAR-Systems vor den Bildschirmen eingerichtet. Die Teams bestehen pro Spiel aus sieben Personen. Sie sollen "nur bei klaren und offensichtlichen Fehlern des Schiedsrichters" eingreifen, wünscht der Chef der Schiedsrichterkommission, Roberto Rosetti, fromm.

Zudem sollen die Unparteiischen zum Monitor gebeten werden, wenn sie eine entscheidende Szene gar nicht wahrgenommen haben. Eingriffsmöglichkeiten hat VAR bei Toren und Situationen, die zu einem Tor führen, bei Elfmeterentscheidungen und Situationen, die diesen vorausgehen, bei Situationen, die zu Roten Karten führen, und bei der Verwechslung von Spielern bei persönlichen Strafen.

Regelanpassung bei Handspiel

Eine im März vorgenommene Regelanpassung des International Football Association Board (Ifab) könnte zu vermehrtem Klärungsbedarf führen. Ab EM-Anpfiff soll ein versehentliches Handspiel, das zur Torerzielung oder einer Torchance eines Mitspielers führt, nicht mehr geahndet werden. Ein Handspiel des Torschützen selbst soll dagegen weiter gepfiffen werden. Zudem ist nicht mehr jede Ballberührung der Hand oder des Arms automatisch ein Vergehen. Ein strafbares Handspiel liegt vor, wenn der Spieler den Ball absichtlich mit dem Arm oder der Hand spielt oder seine Körperfläche "unnatürlich" vergrößert. Die Bewertung liegt allerdings im Ermessen der Schiedsrichter.

Fünf Wechsel

Wie wegen der Pandemie schon aus den Ligen und dem Europacup gewohnt, sind auch bei der EM fünf Wechsel zugelassen, die auf drei Spielunterbrechungen beschränkt sind. In Verlängerungen darf in einer weiteren Unterbrechung ein sechster Wechsel vorgenommen werden. Die Pause sowie die Zeit zwischen dem Ende der regulären Spielzeit und der Verlängerung gelten wohlgemerkt nicht als Spielunterbrechungen. (sid, red, 10.6.2021)