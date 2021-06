Zuletzt verkürzte Nadal im Römer Finale gegen Djokovic auf 28:29. Foto: EPA/ETTORE FERRARI

Paris – Als Eruption legte Novak Djokovic seinen Einzug ins Halbfinale der French Open an. Der Serbe brüllte nach dem Viersatzsieg über den Italiener Matteo Berrettini wie von Sinnen. Genau diesen Vulkanausbruch soll am Freitag Nachmittag auch der spanische Sandplatzkönig zu spüren bekommen.

Rafael Nadal gegen Djokovic, 20 Grand-Slam-Titel gegen 18, Paris-Rekordchampion gegen die Nummer eins der Welt – das Finale steigt quasi in der Vorschlussrunde. Zum 58. Mal stehen sich die Topstars gegenüber, kein Duell hat im Profitennis häufiger stattgefunden. Djokovic führt mit 29:28. In Paris liegt Nadal aber 7:1 voran, er erlitt also eine seiner erst zwei Niederlagen in Roland Garros gegen den Djoker (2015).

"Die größte Herausforderung"

Der ist jedenfalls heiß. "Ich würde Rafa wahrscheinlich als den größten Rivalen wählen, den ich in meiner Karriere je hatte", sagte der 34-Jährige. "Die Vorfreude auf das Match gegen ihn, egal welches Match, egal welcher Belag, egal welcher Anlass, ist immer anders als bei allen anderen." Es sei "die größte Herausforderung, die es gibt", gegen Nadal in Paris zu spielen.

Der 35-jährige Mallorquiner ist gewarnt. "Das Gute ist, dass du weißt, dass du dein bestes Tennis spielen musst. Das Schlechte ist, dass das schwierig ist, weil du gegen einen der besten Spieler der Geschichte antrittst."

Bisher ist ihm das in Paris meist gelungen. Besonders imposant war die Lehrstunde für Djokovic im Finale des Vorjahres – 6:0, 6:2, 7:5. Der brennt daher auf Revanche. Und der Belgrader ist "zuversichtlich", das Finale am Sonntag gegen den Deutschen Alexander Zverev oder den Griechen Stefanos Tsitsipas zu erreichen. "Lasst uns einen tollen Kampf haben."

Pawljutschenkowa im Finale

Ihre vorletzte Hürde bereits überstanden hat Anastasia Pawljutschenkowa. Die Russin hat als erste Spielerin das Endspiel erreicht. Die 29-Jährige setzte sich am Donnerstag in Paris gegen die Slowenin Tamara Zidansek mit 7:5,6:3 durch und steht damit erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier im Endspiel. Pawljutschenkowa nutzte nach 1:34 Stunden ihren ersten Matchball. Im Finale trifft die Russin am Samstag auf die Tschechin Barbora Krejcikova oder die Griechin Maria Sakkari. (sid, APA, red, 10.6.2021)