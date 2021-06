Gute Neuigkeiten für Diego Llorente. Foto: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Madrid – Diego Llorente ist nach seinem positiven Befund bei weiteren Überprüfungen negativ auf das Coronavirus getestet worden. Spaniens Verband teilte am Donnerstag mit, dass die am Tag zuvor durchgeführten Bestätigungs-PCR-Tests negativ ausgefallen seien. Eine weitere Gegenanalyse habe das nochmals bestätigt. Daher gebe es "schwerwiegende Anzeichen", dass es sich bei dem Profi von Leeds United bei dem positiven Befund vom Dienstag um ein falsch-positives Ergebnis handle.

Llorente hatte das EM-Quartier der Spanier in Las Rozas bei Madrid umgehend verlassen und sich in Quarantäne begeben müssen, nachdem am Sonntag Kapitän Sergio Busquets positiv getestet worden war. Am Donnerstag und Freitag soll sich Llorente nun weiteren PCR-Tests unterziehen. Sollte dabei das negative Resultat jeweils bestätigt werden, könnte der 27-Jährige nach Verbandsangaben am Freitagnachmittag an den Trainingseinheiten der Nationalmannschaft schon wieder teilnehmen.

EM-Auftakt am Montag gegen Schweden

Die Spanier bestreiten am kommenden Montag in Sevilla gegen Schweden ihren EM-Auftakt. Im Zuge der beiden positiven Corona-Befunde hat Trainer Luis Enrique bereits einen Parallelkader mit 17 weiteren Spielern neben dem EM-Aufgebot zusammengestellt. Busquets wolle er aber nicht ersetzen, sagte Enrique. Er werde warten, bis der Kapitän wieder einsatzbereit sei. "Er hat den Vorteil, dass er der erste Spieler war, der positiv getestet wurde, und es ist noch immer Zeit", betonte der Coach. Der Barca-Routinier habe keine Symptome und sei in der Lage, sich mittels Hometraining fit zu halten, fügte er hinzu.

Die Spieler sollen nun bereits am Freitag gegen das Coronavirus geimpft werden. Die Impfungen sollen ab 10.00 Uhr in Las Rozas vom Militär vorgenommen werden, teilte der spanische Nationalverband am Donnerstagnachmittag mit. Der Verband dankte der Regierung für die Zustimmung. Unklar blieb, wie viele Spieler geimpft werden. Einige Profis hatten bereits bei ihren Vereinen ein Vakzin erhalten oder sind von einer Infektion genesen. Der Mitteilung zufolge soll je nach Spieler individuell entschieden werden, welchen Impfstoff er erhält.

Luis Enrique erklärte am Donnerstag, sich der Risiken einer Impfung so kurz vor dem EM-Auftakt bewusst zu sein. "Es würde mich stören, aufgrund einer Impfreaktion nicht mit einem Spieler planen zu können", sagte er. Am Sonntag reist die spanische Delegation vom EM-Quartier nach Sevilla zum Abschlusstraining im EM-Stadion. (APA, dpa, 10.6.2021)