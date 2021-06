Die Wiener Innenstadt nach dem Terroranschlag im vergangenen November. Foto: APA / Roland Schlager

Mailand/Rom/Wien – Sieben Personen sind von der Polizei in Mailand und in anderen lombardischen Städten wegen des Vorwurfs festgenommen worden, islamistischen Terroristen gefälschte Ausweise geliefert zu haben. Zu den Fundamentalisten, die einen gefälschten Ausweis erhalten haben sollen, zählt auch der 20-jährige Anhänger der islamistischen Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und Attentäter von Wien, berichtete die Polizei.

Grenzüberschreitende Organisation

Bei den Festgenommenen handelt es sich um osteuropäische Staatsbürger. Sie werden verdächtigt, Mitglieder einer grenzüberschreitenden Organisation zu sein, die sich auf gefälschte Ausweise spezialisiert hat. Die Ermittlungen wurden von der Mailänder Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in die Wege geleitet.

Bei dem islamistisch motivierten Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am 2. November hatte ein nordmazedonisch-österreichischer Doppelstaatsbürger vier Personen getötet und mehr als 20 teils schwer verletzt. Danach wurde er von der Polizei erschossen. (APA, 11.6.2021)