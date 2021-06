STANDARD-Redakteurin Oona Kroisleitner erhielt den Winfra-Sonderpreis für Corona-Themen. Foto: Matthias Cremer

Wien – Die Winfra Awards der Wiener Stadtwerke sind vergeben, der Sonderpreis "Corona" ging an STANDARD-Redakteurin Oona Kroisleitner. Ausgezeichnet wurden zudem die Redaktion des Fußballmagazins "Ballesterer", Stefanie Riegler ("Heute") und Andreas Liberda (W24).

Mit den Winfra-Preisen zeichnet die Wiener Stadtwerke urbane Infrastrukturberichterstattung aus. Der Sonderpreis gilt einem "herausragenden journalistischen Beitrag, der die Herausforderungen durch das Coronavirus im Hinblick auf die Wiener Infrastruktur auf höchstem journalistischem Niveau darstellt". Dafür wurde Kroisleitners Artikel "Wien-Energie-Mitarbeiter: Isoliert und doch kaum allein" im STANDARD prämiert.

Begründung der Jury: "Die Autorin erhält den Winfra für ihren sehr sympathischen Beitrag über jene Alltagshelden, die unsere Infrastruktur täglich am Laufen gehalten haben und immer noch am Laufen halten. Kroisleitner beleuchtet eine absolute Ausnahmesituation und zeigt, wie wertvoll in Krisenzeiten eine gut funktionierende Infrastruktur in öffentlicher Hand ist. Eine beinahe 'aufgelegte' Geschichte in Corona-Zeiten, gelöst mit Witz und guter Recherche. Der Jury fiel im Vergleich zu anderen Artikeln zum selben Themenkreis die besondere Bildsprache auf. Ein voll und ganz gelungener Beitrag."

Ausgezeichnete Beiträge

Die Kategorie Print gewann das Fußballmagazin "Ballesterer" mit seinem Beitrag "Infrastruktur ist überall".

Stefanie Riegler erhielt den Online-Winfra für "Ein Dorf in der Stadt" auf heute.at über das Sonnwendviertel.

Andreas Liberda gewann in der Kategorie TV/Radio mit einem Beitrag über "Wiens gemeinste Fahrrad-Kreuzung" auf dem stadteigenen Sender W24.

(red, 11.6.2021)