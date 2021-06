Österreichs Basketball-Nationalteam nimmt Kurs auf die WM-Quali. Foto: APA/Scheriau

Wien/Matosinhos – Österreichs Basketball-Männer gehen in Portugal in die Vorqualifikation zur Weltmeisterschaft 2023. In einer "Bubble" in Matosinhos sind die Gastgeber und Schweden die Gegner in der Gruppe C.

In Hin- und Rückspielen wird laut FIBA vom 12. bis 18. August entschieden, wer weiterkommt. Zwei Teams pro Pool steigen in die eigentliche WM-Qualifikation auf. (APA, 11.6.2021)