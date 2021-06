Elizabeth II empfängt Joe Biden am Rande des G7-Gipfels in einem botanischen Garten

Das Treffen soll in einem botanischen Garten in Cornwall stattfinden. Foto: AFP / STEVE PARSONS

Carbis Bay – Beim G7-Gipfel im englischen Cornwall trifft US-Präsident Joe Biden nicht nur seine Amtskollegen, sondern auch die Queen. Er ist laut dem Buckingham-Palast bereits der 13. US-Präsident, den Königin Elizabeth II während ihrer Regentschaft persönlich kennenlernt. Lediglich Lyndon B. Johnson, der die USA in den 1960er-Jahren regierte, hatte kein persönliches Treffen mit ihr.

Lange Tradition

Die 95-jährige Königin wollte Biden und die anderen Regierungschefs am Freitag bei einem Empfang im Eden Project, einem botanischen Garten, begrüßen. Nach dem Gipfel in dem Badeort Carbis Bay nehmen Biden und die Queen sich noch Zeit für eine gemeinsame Teatime: Am Sonntag wollen der Präsident und die First Lady Jill Biden die Monarchin auf Schloss Windsor besuchen. Auch hier tritt Biden in die Fußstapfen seiner Vorgänger: Auch Ronald Reagan, George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump waren bereits im königlichen Schloss zu Gast.

Auch der damalige US-Präsident Barack Obama besuchte die Queen. Foto: AFP

Für Biden-Vorgänger Trump fand die Monarchin bei einem Staatsbankett vor rund zwei Jahren ungewöhnlich klare Worte: Sie lobte die enge Freundschaft der USA und Großbritanniens, mahnte den Präsidenten jedoch deutlich zur Wahrung internationaler Institutionen. (APA, 11.6.2021)