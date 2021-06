Andreas Prochaska und Tobias Moretti: Drehbeginn für das globale Red-Bull-Serienprojekt "The Net" in Bad Gastein. Foto: Servus TV Marnuel Marktl

Die Dreharbeiten für die globale Fußballserie "The Net", ersonnen vom früheren Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann, haben begonnen, berichtet Servus TV am Freitag. Dabei sind etwa Tobias Moretti, Angel Coulby ("Merlin"), Amanda Abbington ("Sherlock"), Benjamin Sadler ("Tribes of Europa") und Nicholas Goh ("Skyfall"). Andreas Prochaska ("Das Boot") führt Regie, das Drehbuch schrieb Martin Ambrosch ("Wiener Blut", "Das finstere Tal").

"The Net" – DER STANDARD berichtete bereits 2017 als erstes Medium – besteht aus vier voneinander unabhängigen Serien, verteilt um den Globus und gedreht in den Landessprachen. Sie sollen einerseits alleine funktionieren, aber auch als untereinander vernetztes Programmpaket von 30 Stunden. Produziert wird in Österreich, Deutschland, Spanien und Italien. Zentrales Thema des internationalen Fernsehgroßereignisses sind der Fußball und seine Machenschaften.

Die österreichische Variante "The Net – Prometheus" spielt demnach in Österreichs Bergwelt, Moretti den Ex-Fußballer, Doktor und früheren Dopingermittler Georg Trotter. Ihm wird das Management einer hypermodernen Klinik in den Alpen angeboten. Mit erlaubten Methoden sollen dort aus talentierten Nachwuchsspielern die besten Fußballer der Welt geformt werden. Bald bekommt er Zweifel an der Clean-Sports-Fassade. Gedreht wird in Wien, dem Land Salzburg (Bad Gastein) und Liverpool.

Zur Fußball-WM auf Servus

"The Net" soll während der Fußball-WM 2022 in Katar auf Servus TV laufen und in der ARD-Mediathek zu sehen sein. "Das Netz – Prometheus" ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit Servus TV, ARD Degeto und Netz GmbH, gefördert von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Salzburg.

Andreas Prochaka führt bei den ersten vier Folgen Regie. Sein Sohn Daniel Prochaska ("Das schaurige Haus") übernimmt im zweiten Drehblock für die Folgen fünf bis acht. Es ist die erste Regiezusammenarbeit von Vater und Sohn im Zuge einer Produktion.

Die Gesamtproduktion "The Net" ist eine gemeinsame Initiative von Red Bull Media House, Beta Film und ARD Degeto in Koproduktion mit MR Film (für Österreich) und Sommerhaus Serien GmbH (für Deutschland) für die ARD Degeto. (red, 11.6.2021)