Eishockey: Schweden verpasst erstmals seit 1937 wieder WM-Viertelfinale

Russland, Schweiz, Tschechien, Slowakei in Gruppe A stehen in der K.o.-Runde. USA folgte Finnland in Gruppe B ins Viertelfinale. Deutschland muss bangen