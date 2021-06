DER STANDARD bietet einen Einblick in das Programm der Gaming-Messe E3 2021, die am Samstagabend mitteleuropäischer Zeit startet

Vor allem an Microsoft und Nintendo werden im Vorfeld der E3 2021 hohe Erwartungen gestellt. Foto: AFP/ROBYN BECK

Nachdem die Gaming-Messe E3 vergangenes Jahr wegen der Pandemie pausiert hatte, kehrt sie dieses Jahr zumindest als Online-Event zurück: Von 12. bis 15. Juni werden auf der E3 2021 diverse Studios und Publisher neue Gaming-Highlights aus ihrem Sortiment präsentieren. Die Keynotes und Präsentationen werden online auf diversen Kanälen übertragen, die Teilnahme ist dieses Jahr gratis. DER STANDARD hat vorab die zu erwartenden Highlights und Schwerpunkte des Programms ausgegraben.

Samstag, 12. Juni: Ubisoft und Gearbox auf der E3

Nach einer Pre-Show um 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit wird um 20 Uhr Ubisoft auf die virtuelle Bühne treten. Erwartet wird eine Präsentation des Games "Rainbow Six Quarantine", das eigentlich schon 2020 hätte erscheinen sollen – jedoch wurde die Veröffentlichung wegen einer realen globalen Quarantäne verschoben.

Auch dürfte es wohl neue Einblicke in den Shooter "Far Cry 6" geben, zu dem erst kürzlich ein Trailer mit neuen Gameplay-Szenen veröffentlicht wurde. Außerdem werden etwaige Updates rund um "Assassin’s Creed: Valhalla" und "Rainbow Six: Siege" erwartet. Keine Updates dürfte es zum geplanten Remake von "Prince of Persia" geben.

Ubisoft North America

Danach, um 23 Uhr, ist Gearbox an der Reihe. Hier wird ein weiterer Spin-off des Comic-Shooter-Franchises "Borderlands" erwartet.

Sonntag, 13. Juni, auf der E3: Microsoft und Bethesda

Am 13. Juli zu einer halbwegs vertretbaren Zeit (19 Uhr) schlägt die große Stunde von Microsoft Xbox und Bethesda. Bereits am Donnerstag hatte Microsoft verkündet, die Pläne rund um Cloud Gaming im Xbox Game Pass deutlich auszubauen. Am Sonntag dürfte es hingegen um Content gehen.

Laut einem Vorbericht von Engadget dürfte vor allem "Halo: Infinite" im Mittelpunkt stehen, die Games-Redaktion des STANDARD wünscht sich insgeheim Neuigkeiten zum nächsten Kapitel von "The Elder Scrolls".

GameSpot

Ebenfalls am Sonntag: Square Enix

Um 21:15 ist Square Enix an der Reihe. Die Japaner sind unter anderem bekannt für Rollenspiele wie die "Final Fantasy"-Reihe und werden dieses Jahr wohl auch einige eigene Titel präsentieren.

Bei Engadget rechnet man mit Neuigkeiten rund um das bereits im Jahr 2018 erstmals präsentierte "Babylon's Fall". Außerdem dürfte der Publisher Neuigkeiten vom kanadischen Studio Eidos-Montreal präsentieren, welches unter anderem hinter "Deux Ex: Human Revolution" und "Mankind Divided" steckt.

Buntes Portfolio am Montag, 14. Juni

Ab 18 Uhr erwartet die Fans am Montag ein recht buntes Portfolio, welches mit Verizon und Intellivision beginnt und mit Capcom und Razer endet. Laut einer Ankündigung von E3-Veranstalter ESA wird das Studio hinter "Grand Theft Auto", Take Two, ein Panel zu Themen wie Diversität und Inklusion hosten. Es ist eher nicht davon auszugehen, dass es im Kontext dieses Panels News zu GTA geben wird.

TEDx Talks

E3 am Dienstag: Nintendo und Bandai Namco

Am Dienstag um 18 Uhr schlägt schließlich die große Stunde für Nintendo-Fans. Im Fokus werden diesmal wohl Spiele rund um die erfolgreiche Nintendo Switch stehen. Fans hoffen vor allem auf eine Fortsetzung des Open-World-Rollenspiels "Breath of the Wild", weiters wartet man gespannt auf Titel wie "Metroid Prime 4" und "Bayonetta 3". Bei allen drei Titeln hatte es einst Ankündigungen gegeben, nachher war es wieder still geworden.

Große Erwartungen gibt es schließlich an Bandai Namco, die hinter dem neuen Open-World-Spiel "Elden Ring" stehen. Hierzu steht eine offizielle Präsentation für Dienstagabend auf der Agenda, ein erster Trailer war aber schon am Donnerstag präsentiert worden – und hatte für Begeisterung in der Szene gesorgt. Ankündigt ist das Spiel für Jänner 2022.

FROMSOFTWARE

Wo man die E3-Streams anschauen kann

Generell ist es keine schlechte Idee, sich direkt auf der Website der E3 2021 zu registrieren. Denn neben dem bereits erwähnten Hauptprogramm gibt es diverse Nebenschauplätze, bei denen Indie-Publisher ihre Spiele vorstellen. Zudem haben einzelne Anbieter digitale Messestände, und natürlich kann man sich dort auch die Streams ansehen.

Wer sich hingegen nicht registrieren möchte, der wird auf den Youtube-, Twitter-, Facebook- und Twitch-Accounts der E3 fündig. Hier werden die Sessions live und frei zugänglich übertragen. Den offiziellen Zeitplan (allerdings mit westamerikanischer Zeit) gibt es unter diesem Link. (Stefan Mey, 12.6.2021)