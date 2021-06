"Du schuldest mir was", "reisen wie der Pöbel" oder "kriegst eh alles, was du willst" – die Chats des zurückgetretenen Öbag-Alleinvorstands Thomas Schmid, die auch den Kanzler und den Finanzminister betreffen, sorgten in Österreich diese Woche erneut für Furore. Darüber gerät fast schon in Vergessenheit, weshalb genau die WKStA eigentlich gegen die "türkise Familie" ermittelt. Was die Ermittler Kurz, Blümel und Co vorwerfen, ob sie tatsächlich vor Gericht landen könnten und wie viele Ermittlungsverfahren eine Regierung verträgt, erklärt Fabian Schmid vom STANDARD. (red, 11.6.2021)

