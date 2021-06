Italienisches von Joseph Brot, eine neue Dachterrasse am Prater und Einblicke in die Welt des Sachers.

Josef Weghaupt, der vor zehn Jahren begann, sein hochwertiges "Joseph Brot" entsprechend schick zu vermarkten und damit einen regelrechten Brot-Hype lostrat, erweitert sein Sortiment. In der Filiale in der Kirchengasse gibt es jetzt auch Sauerteigpizza in vier verschiedenen Sorten. Neben klassischen Varianten mit Büffelmozzarella, Salami oder Prosciutto gibt es auch eine mit Kim Chi und Portobello.

Sauerteigpizza von Josephbrot in vier verschiedenen Sorten. Foto: Joseph Brot

Bis es soweit war, vergingen zwei Jahre des Experimentierens. Nach zahllosen Testläufen ist nun eine Pizza entstanden, deren Teig knusprig und nicht gatschig ist und die nicht schwer im Magen liegt. Triefende Take-Away-Kartons oder Food-Coma sind also nicht zu befürchten.

Joseph Brot, Kirchengasse 3, 1070 Wien,

Mo-Fr: 11.30-18.45; Sa: 11.30-17.45; So: 11.30-15.45

Vorbestellung zur Abholung unter: 0664 882 833 35

www.joseph.co.at





Gute Aussichten am Wiener Prater

Praterpanorama im neuen Hotel Zoku Foto: Ewout Huibers Photography & Concrete

"Zoku" steht nicht nur für Familie, Stamm oder Clan auf Japanisch, es ist auch der Name eines Hotelkonzeptes, das nach Amsterdam und Kopenhagen nun auch in Wien umgesetzt wurde. Es soll ein hybrider Raum für Reisende und Einheimische, Arbeits- und Freizeit gleichermaßen sein. Highlight des Baus zwischen Praterstern und Messe Prater: die Dachterrasse mit Blick auf den Wurstelprater und seine Attraktionen. Im obersten Stockwerk des Hotels befindet sich das "Living Kitchen Restaurant" – hier wird neben Frühstück, Mittag- und Abendessen auch ein Yoga-Brunch angeboten – sowie die "Kindred Spirits Bar", in der es Cocktails, anti-alkoholische Getränke oder Kaffee gibt.

Zoku Vienna, Perspektivstraße 6, 1020 Wien,

www.livezoku.com/vienna





Vom Kafeehaus zum Museum



Tischkultur à la Sacher Foto: beigestellt

Was tun, wenn man Corona-bedingt die Räumlichkeiten des Kaffeehauses nicht in gewohnter Form nutzen kann? Einfach ein Pop-Up-Museum einrichten! – dachte man sich im Hause Sacher und hat das Mezzanin im Sacher-Eck in der Wiener Kärntner Straße zur Erlebniswelt umgestaltet. Mittels Audio-Guide können Gäste die Geschichte des legendären Hotels und der weltbekannten Torte besser kennenlernen. Wie wurden Festtafeln um 1900 gedeckt, was hat Kaiserin Sisi bestellt und was macht die perfekte Wiener Melange aus? All das erfährt in der Sacher Pop-Up Welt noch bis Ende Juni. Nur das Rezept der Original Sacher-Torte bleibt geheim.

Sacher Eck, Kärntner Str. 38, 1010 Wien,

bis 30. Juni 2021, täglich von 10.00-18.00

Eintritt: 10 € (Erwachsene), 5€ (Jugendliche bis 18 Jahre), 1€ (Kinder bis 12 Jahre)

www.sacher.com

(red, 11.6.2021)