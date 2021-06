Wer mit "Lupin" fertig ist und Lust auf französische Serien hat, dem sei dieses beklemmende Psychodrama ans Herz gelegt. Clotilde Hesme beobachtet häusliche Gewalt und klärt das Verschwinden einer jungen Frau auf: "Obwohl ich dich liebe", Arte Mediathek. Foto: Arte / Caroline Dubois

9.00 IKONE

Expeditionen: Design – Die Vespa Geschaffen in einem Klima der Nachkriegsnot, stil- und begriffsprägend für ein ganzes Genre, eine Roller gewordene Wespe. Bis 9.30, ORF 3

18.00 KONSUMENTENSCHUTZ

Bürgeranwalt Letzte Sendung vor der Sommerpause über Wasserabrechnung und Joggen auf dem Zentralfriedhof. Bis 19.00, ORF 2

20.15 ZEITGESCHICHTE

Die Österreicher im Russlandfeldzug Vor 80 Jahren griff Nazideutschland die Sowjetunion an. Mit Interviews untersucht ORF 3, was damals in den Köpfen der Österreicherinnen und Österreicher – Offiziere, Soldaten, Sanitäter – vorging.

21.05 Unternehmen Barbarossa (4 Teile) über den Krieg des Dritten Reichs gegen die So wjetunion. Bis 0.10, ORF 3

22.05 MAHLZEIT

Unser Bauch Die wunderbare Welt des Mikrobioms: 100.000 Milliarden Mikroorganismen besiedeln den Darm und entscheiden mit über die Gesundheit des Wirts.

23.05 Der kluge Bauch Unser Magen-Darm-Trakt hat ein eigenes Nervensystem und beeinflusst Stimmung, Persönlichkeit und Gesundheit. Bis 0.00, Arte

23.20 TARANTINO

Kill Bill Vol. 1 (USA 2003, Quentin Tarantino) In Tarantinos viertem Film überlebt eine einstige Profikillerin (Uma Thurman) als Einzige ein Massaker bei ihrer Hochzeit. Als sie aus dem Koma erwacht, kennt sie nur noch einen Gedanken: Rache. Blutrünstiges Gemetzel und atemberaubende Kämpfe in surrealer Ästhetik. Teil zwei am Sonntag. Bis 1.00, ORF 1

23.35 ACTION

Point Blank (USA 1967, John Boorman) Ein Mann (Lee Marvin) wird aus kurzer Distanz angeschossen. Gegen jede Wahrscheinlichkeit überlebt er und macht sich auf die Suche nach dem Syndikat. Nachdem er einige Male knapp dem Tod entronnen ist, trifft er in Alcatraz seinen Auftraggeber wieder. John Boormans Gangsterfilm im kalten, modernistischen Ambiente der Hochhäuser und Penthouses bricht das Genre, deformiert seine räumlich-zeitlichen Grundlagen. Bis 0.00, Servus TV

STREAMING-TIPPS

SCHÖNER SCHURKE

Loki Disney beschenkt seine Abokunden mit einer Marvel-Serie über den Gott des Unfugs. Der wird seinem Titel gerecht. Es geht drunter und drüber, und zeitlich spielt es sowieso Achterbahn. Für Neueinsteiger etwas komplex, Marvel-Jünger werden es lieben. Auf Tom Hiddleston können sich alle einigen. Disney+

KURVENGEIST

Lupin Wer die erste Staffel mochte, wird die zweite lieben! Omar Sy arbeitet wieder mit voller Trickkiste, an Drama und Spannung fehlt es nicht. Dazu kommt ein Finale grande, das sich sehen lassen kann. Bien joué.

Netflix

GEFÄHRLICHE LIEBE

Obwohl ich dich liebe Noch nicht genug von Lupin? Weniger leicht und lässig, dafür mit Clotilde Hesme in der Hauptrolle. Als junge Ärztin beobachtet sie häusliche Gewalt. Als die Frau kurz darauf spurlos verschwindet, sucht sie Beweise für die Tat. Arte

KURVENGEIST

Ausgebremst Beate Harzer fährt Sie mit Vollgas ins Unglück, garantiert. Die Fahrlehrerin ist auch in der zweiten Staffel herzlich unaufgeräumt. Maria Furtwängler probiert sich im komischen Fach und macht das gar nicht schlecht. Spaßprofi Carolin Kebekus hilft tatkräftig. ARD Mediathek (Harald Fidler, Doris Priesching, 12.6.2021)