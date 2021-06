Wo gibt’s doch Spaß? Der Musiksommer für junge Menschen

Es wird kein Festivalsommer so wie früher, keine Frage. Trotzdem gibt es österreichweit einige Möglichkeiten für Jugendliche und Junggebliebene, Spaß zu haben – manche mit mehr Partypotenzial, manche mit weniger. Außerdem arbeiten Veranstalter unter Hochdruck daran, noch mehr Programm für den Sommer aufzustellen. Eine erste Auswahl.

GROSSE FESTIVALS

Zu Musik der Marke Großraumdisco lässt sich bei einer Boutique-Version des Electric Love Festival am Salzburgring von 26.–28. 8. dancen. Mit vorwiegend heimischen Headlinern wie Bilderbuch oder Yung Hurn lockt das Frequency Festival von 19.–21. 8. nach St. Pölten. Ab 3. 7. geht es in Wien mit dem Kultursommer los, der dieses Jahr auch der Clubkultur mehr Platz einräumen wird. Dort darf dann unter Aufsicht geravt werden. Auch aufs Popfest, dieses Jahr von 23.–26. 7. in der Arena Wien, kann man sich verlassen. Inselfeeling kommt dann erst von 17.–19. 9. auf, wenn das jährliche Donauinselfest stattfindet. Wie bereits im Vorjahr wird aber schon ab August der mit Bands bepackte Dif-Tourbus durch Wien cruisen und prominente Plätze in der Stadt beschallen.

KLEINE FESTIVALS

Das wunderschöne Poolbar Festival (im Juli und August) in Feldkirch lohnt schon rein stimmungs- und ortstechnisch einen Besuch. Musik gibt es freilich auch, zum Beispiel von Cari Cari, 5K HD oder The Notwist. Das ebenso empfehlenswerte Grazer Elevate Festival geht von 4.–8. 8. über die Bühne. Anna von Hausswolff spielt fix, an Open-Air-Formaten wird gearbeitet. Wer mehr auf Soundart als auf Dosenstechen steht, begebe sich zum Sonic Territories in die Seestadt Aspern (1.–4. 7), anspruchsvolle Clubmusik gibt es am 1., 28. und 29. 7. beim Hyperreality Festival for Club Culture in Wien.

KONZERTE

Die richtig fetten Konzerte wird es erst 2022 geben – apropos Einreisebestimmungen und so. Aber The Killers könnten es wohl wirklich am 13. 7. in die Stadthalle schaffen (Set in der Teststraße?) und Michael Kiwanuka am selben Tag in den Gasometer. Die suprigen Black Pumas sollen am 15. 7. im Wuk spielen, der Deutschrapper Apache 207 am 13. 8. in der Stadthalle, die schwer gehypte Tash Sultana am 1. 9. in der Arena Wien. (abs, 12.6.2021)









