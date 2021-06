Was tun, wenn der Kanzler angeklagt würde? Diese Frage wird unter Grünen derzeit viel diskutiert. Am Sonntag werden die Grünen den ersten Bundeskongress seit ihrer bundesweiten Regierungsbeteiligung abhalten – in Linz werden Basis und Parteispitze einander treffen. Was ist dort zu erwarten? Wie stehen die Grünen nach eineinhalb Jahren Regierungsbeteiligung da? Und was bedeuten die Ermittlungen gegen zahlreiche ÖVP-Politiker für den kleinen Koalitionspartner?

Im Video-Diskussionsformat STANDARD-Mitreden diskutieren über diese und andere Fragen die grüne Klubchefin Sigrid Maurer, der junge grüne Bezirksrat Bernardo Novy, die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle und der Jurist und ehemalige Nationalratsabgeordnete Alfred Noll. (red, 12.6.2021)