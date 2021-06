In Amsterdam wartet die Ukraine auf die Elftal: "Wir wollen unbedingt etwas reißen"

Die Trainer: Frank de Boer und Andrej Schewtschenko.

Foto: AFP/DEAN MOUHTAROPOULOS; RONNY HARTMANN

Amsterdam – Zuversicht sieht anders aus. Vor dem Auftakt gegen die Ukraine in Amsterdam am Sonntag (21, ORF 1) erwarten 68 Prozent der niederländischen Fans in einer Umfrage der Tageszeitung AD das Aus spätestens im EM-Achtelfinale.

Bondscoach Frank de Boer ist erst neun Monate im Amt und verunsicherte die Elftal mit seiner Personalpolitik. Den Goalie Jasper Cillessen von Valencia strich er wegen dessen Corona-Infektion. De Boers talentiertes Team ohne Superstars, das am Donnerstag auf Österreich trifft, verbreitet dennoch Optimismus. "Wir wollen unbedingt etwas reißen. Darauf brennen alle", sagte Memphis Depay von Lyon und verwies auf die WM 2014, in der die Niederländer ins Halbfinale stürmten. Nicht dabei im Auftaktspiel ist Juve-Verteidiger Matthijs de Ligt, der 21-Jährige laboriert seit einer Woche an Leistenproblemen.

Die Ukrainer setzen auf Nationalismus als Ansporn. Der Fußballverband machte den Gruß "Ruhm der Ukraine! Den Helden Ruhm!" zur offiziellen EM-Losung, nachdem der zweite Teil auf Uefa-Geheiß von den Trikots entfernt werden musste. Ex-Torjäger und Teamchef Andrej Schewtschenko, seit fünf Jahren im Amt, war nach verpasster WM 2018 auf der Kippe. In der EM-Quali gelang aber ohne echten Star im Team Rang eins vor Portugal. (sid, red, 12.6.2021)

Mögliche Aufstellungen zum Fußball-EM-Spiel Niederlande – Ukraine am Sonntag in Amsterdam:

Gruppe C, 1. Runde:

Niederlande – Ukraine (Amsterdam, Johan Cruyff ArenA, 21.00 Uhr/live ORF 1, SR Brych/GER)

Niederlande: 1 Stekelenburg – 22 Dumfries, 6 De Vrij, 17 Blind, 25 Timber, 5 Wijndal – 15 De Roon, 8 Wijnaldum, 21 F. de Jong – 10 Depay, 19 Weghorst

Ersatz: 13 Krul, 23 Bizot – 2 Veltman, 4 Ake, 12 Van Aanholt, 11 Promes, 14 Klaassen, 16 Gravenberch, 10 van de Beek, 24 Koopmeiners, 7 Berghuis, 18 Malen, 8 L. de Jong, 26 Gakpo



Ukraine: 1 Buschtschan – 21 Karawajew, 13 Sabarnyj, 22 Matwijenko, 16 Mykolenko – 14 Makarenko – 7 Jarmolenko, 8 Malinovskyj, 17 Sintschenko, 20 Subkow – 9 Jaremtschuk

Ersatz: 12 Pjatow, 23 Trubin – 4 Krywzow, 25 Popow, 2 Sobol, 24 Tymtschyk, 18 Besus, 6 Stepanenko, 3 Sudakow, 10 Schaparenko, 5 Sydortschuk, 15 Zyhankow, 11 Marlos, 19 Bjessjedin, 26 Dowbyk