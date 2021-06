Nach der Coronapause findet die Vienna Comic Con am 20. und 21. Juni wieder in der Messe Wien statt

Faerie Cosplay ist mit 400.000 Social-Media-Followern einer der Stars der Szene. Foto: Faerie Blossom

Nerds sind introvertierte Stubenhocker? Gewiss gibt es Menschen, auf welche dieses Klischee zutrifft – andere jedoch können es kaum erwarten, sich auf einschlägigen Events endlich wieder mit Gleichgesinnten zu treffen. Ein perfekter Tummelplatz für solche Vorhaben ist die Vienna Comic Con, die am 20. und 21. Juni wieder in der Messe Wien stattfinden wird. Neben Fachdiskussionen, Merchandising-Ständen und schillernden Persönlichkeiten kehrt die Messe unter anderem auch mit einem breiten Aufgebot an Berühmtheiten zurück.

Stargast: Christopher Lambert

Einer von ihnen ist Christopher Lambert, der in der breiten Masse vor allem für seine Rolle als Highlander (1986) bekannt ist. Unter Genrefans genießt Lambert nicht zuletzt wegen seiner Rolle als Raiden in der Trash-Computerspielverfilmung Mortal Kombat aus den 1990er-Jahren regelrechten Kultstatus. Lambert wird für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen sowie an Paneldiskussionen teilnehmen.

Unvergesslich: Christopher Lambert als Raiden im Trash-Film "Mortal Kombat". Foto: Laurence Wreford

Weitere Gäste: Donny Cates, Kai Meyer und Faerie Cosplay

Zum weiteren Aufgebot der Organisatoren gehören zudem der "Bad Boy of Comic" Donny Cates, welcher unter anderem für die Comicwelten von Guardians of the Galaxy oder Thor verantwortlich zeichnet sowie der Fantasy-Bestsellerautor Kai Meyer (Die Geisterseher, die Merle -Trilogie).

Meyer hat über 60 Romane in millionenfacher Auflage veröffentlicht – Übersetzungen erschienen in 30 Sprachen. Dazu reihen sich zahlreiche Drehbücher und Hörspiele für Fernsehen, Rundfunk sowie Audible.

Und freilich gibt es keine Comic Con ohne Cosplayer, die sich als ihre fiktiven Idole verkleiden. Mit 400.000 Social-Media-Followern ist Faerie Cosplay (siehe Foto) ein Star der Szene. Die gelernte Krankenschwester ist für ihre originalgetreuen Darstellungen bekannt und wird den Fans für Selfies und Tipps zur Verfügung stehen. (red, 11.6.2021)