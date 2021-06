Chatprotokolle "Im Zentrum", Badelt in der "Pressestunde", Rainer Pariasek frühstückt bei Claudia Stöckl

Foto: Arte/StudioCanal S.A.S/Regency Enterprises/Alcor Films

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Christoph Badelt Fragen an den Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts stellen Barbara Tóth (Falter) und Christoph Varga (ORF). Bis 12.00, ORF 2

16.10 DOKUMENTATION

Pablo Picasso & Françoise Gilot – Die Frau, die Nein sagt Die Geschichte der Geliebten, die dem Maler die Stirn bot. Bis 17.10, Arte

17.50 FUSSBALL

Uefa Euro 2020: Österreich – Nordmazedonien Das Spiel der heimischen Kicker live aus Bukarest. Es kommentieren Thomas König und Roman Mählich. Bis 20.08, ORF 1

20.15 MELODRAM

Sommersby (USA 1993, Jon Amiel) Ein Soldat (Richard Gere) kehrt nach sechs Jahren Gefangenschaft während des Sezessionskrieges in seine Heimat im Süden der USA zurück. Seine Frau (Jodie Foster) kann nicht so recht glauben, dass es derselbe Mann ist, den sie geheiratet hat. US-Remake des französische Films Die Wiederkehr des Martin Guerre. Über die Hauptdarstellerin gibt es im Anschluss eine Doku zu sehen. Bis 23.00, Arte

Laura Sommersby (Jodie Foster) und ihr Sohn (Brett Kelley) begegnen dem Ehemann und Vater (Richard Gere) mit Skepsis. "Sommersby", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Arte/StudioCanal S.A.S/Regency Enterprises/Alcor Films

20.15 STARKE FRAUEN

Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen (USA 2016, Theodore Melfi) Sie lieferten entscheidende Beiträge zum ersten Raumfahrtprogramm der USA: hochbegabte schwarze Mathematikerinnen, die wegen ihrer Hautfarbe im Schatten blieben. Mit Octavia Spencer und der Sängerin Janelle Monáe als formidablen Hauptdarstellerinnen erzählt Theodore Melfi ihre Geschichte. Bis 22.55, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Privates, Posten, Politik – die Folgen der Chataffäre für Regierung und Republik Gäste bei Claudia Reiterer: Andreas Khol (ÖVP), Maria Berger (SPÖ), Manfred Matzka (ehem. Präsidialchef Bundeskanzleramt), Georg Krakow (Transparency International Österreich) und Peter Filzmaier (Politologe). Bis 23.05, ORF 2

23.15 TARANTINO

Kill Bill Vol. 2 (USA 2004, Quentin Tarantino) Uma Thurman arbeitet verlässlich ihre Todesliste ab. Darauf ganz oben natürlich Bill (David Carradine). Als Widersacherin zu sehen: Daryl Hannah. Bis 1.15, ORF 1

0.10 FILMFESTIVAL

Die große Diagonale-Preisrevue Marlene Hauser und Lukas Watzl führen in Graz durch die Preisverleihung des Festivals des österreichischen Films Diagonale ’21, begleitet von Musikerinnen und Musikern wie Mira Lu Kovacs oder Land of Ooo. Bis 2.05, ORF 3

0.35 JUGENDDRAMA

Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot (D/F/CH 2018, Philip Gröning) Die Zwillinge Elena (Julia Zange) und Robert (Josef Mattes) verbindet eine Hassliebe. An einem Wochenende lernen sie auf der Wiese für die Abiturprüfung in Philosophie. Eine provokante Wette Elenas verwandelt die Sommeridylle in eine Hölle. Philip Grönings eindringliches Jugenddrama lief 2018 im Wettbewerb der Berlinale. Bis 3.30, ARD

(Karl Gedlicka, 13.6.2021)