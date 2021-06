In diesem Buch steht kein einziges Wort geschrieben, trotzdem gibt es darin für dich sehr viel zu "lesen". Ähnlich wie bei einem Comic entwickelt sich die Geschichte dadurch, dass du dir die Bilder der Reihe nach anschaust. Ein einziges Wort wirst du dabei dann doch entdecken, nämlich – "KLICK" – das Geräusch des Fotoapparates der Hauptfigur.

Dieses Kind ist mit seiner Klasse auf Schulausflug an einem besonderen Ort, nämlich tief unten im Ozean, in der Tiefsee. Ein Spezial-Schulbus-U-Boot hat sie dorthin gebracht, alle tragen eine Spezial-Tauchausrüstung. Während die anderen Kinder miteinander durch die geheimnisvoll schummrige Unterwasserwelt spazieren, sieht sich das Kind mit dem Fotoapparat alles ganz genau an. Da sind plötzlich die anderen weg, und ein Pliosaurier taucht aus dem Nichts auf! Für alle, die lieber ins Weltall reisen, gibt es auch was. Dann könnte dir John Hares Bilderbuch Ausflug zum Mond gefallen! (red, 12.6.2021)