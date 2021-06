"Wir haben Fehler gemacht, und unter dem grellen Licht eines frühen Wahlkampfs werden kleine Fehler groß und Fehler zu Skandalen", sagte der deutsche Grünen-Chef Robert Habeck zum Auftakt des Wahlparteitags. Die Fehler sollen abgestellt werden. Foto: Photo by John MACDOUGALL / POOL / AFP / APA

Ein bisschen echtes Leben gibt es wieder. Als Parteichef Robert Habeck am Freitagabend in der Eventhalle Station Berlin auf die Bühne geht, verfolgen ihn die Delegierten nicht nur im Internet. 100 Neumitglieder wurden sogar an den Veranstaltungsort eingeladen, um den dreitägigen Parteitag live mitzuerleben. Sie sitzen mit Abstand zueinander und klatschen, als Habeck die Veranstaltung eröffnet. In der erste Reihe hat die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Platz genommen. Sie soll am Samstag zur ersten Kanzlerkandidatin der deutschen Grünen gewählt werden, außerdem wird das Wahlprogramm verabschiedet

"Es ist voll cool, wenn man reingeht und Menschen applaudieren", freut sich Habeck. Digital poppen derweil unzählige Herzchen und Sonnenblumen auf. Solchen Zuspruch kann die grüne Parteispitze gebrauchen, zuletzt holperte der Wahlkampf. Baerbock musste ihren Lebenslauf mehrmals korrigieren, vergaß zunächst, dem Bundestag Nebeneinkünfte zu melden, in Umfragen sanken die Werte der Grünen.

Kampf nicht aufgeben

Habeck spart dies in seiner Rede nicht aus. Man sei mit der Nominierung Baerbocks im April furios gestartet. Aber: "Seit drei Wochen stehen wir im Gegenwind." Denn: "Wir haben Fehler gemacht, und unter dem grellen Licht eines frühen Wahlkampfs werden kleine Fehler groß und Fehler zu Skandalen." Er sagt auch: "Wir haben uns darüber geärgert und es analysiert, und wir werden die Fehler abstellen." Er ruft auch zur Unterstützung von Baerbock auf: "Wir wissen, dass Kameradschaft sich nicht beweist, wenn die Sonne scheint und der Wind von hinten kommt." Die Grünen würden "mit Gelassenheit und Stärke durch dick und dünn" gehen. Niemals würden sie es aufgeben, für "realistische Veränderungen" einzutreten. Ungewöhnlich ist sein nächster Satz: "Wir werden vielleicht diesen Kampf verlieren, aber wir werden niemals diesen Kampf aufgeben."

Doch von Niederlage ist ansonsten nicht die Rede. Vielmehr spricht Habeck auch noch über das wichtigste Thema der Grünen, den Klimaschutz. "Wer das Klima schützt, schützt die Freiheit", habe das Verfassungsgericht kürzlich geurteilt, sagt er. Daher müsse der Klimaschutz in Deutschland massiv vorangetrieben werden.

CO2-Preis ist nicht alles

"Wir müssen ungefähr doppelt so schnell sein wie in der Vergangenheit", meint Habeck, also etwa doppelt so viel CO2 einsparen wie bisher. Ein "wichtiges Signal" dafür sei der CO2-Preis, über den die Grünen in den vergangenen Wochen heftig gestritten haben. Auf 60 von derzeit 25 Euro will die Parteispitze ihn erhöhen. Das ist Klimaschützern bei den Grünen zu wenig. Sie fordern 80 Euro.

Habeck will vermitteln, dass es noch andere Instrumente geben werde und man sich nicht in den CO2-Preis verbeißen solle. "Der CO2-Preis ist wichtig, aber wir brauchen das gesamte Arsenal der Politik, um diese Transformation hinzubekommen", sagt Habeck und verweist auf Gebäudesanierung oder Wasserstofferzeugung.

Er erklärt noch einmal, dass grüne Energiepolitik sozial sein müsse. Das Geld, das durch die CO2-Besteuerung eingenommen werde, soll wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückgehen. Da reichere Menschen einen größeren CO2-Fußabdruck hätten, würde mehr Geld an die finanziell Schwächeren zurückfließen.

Parteitag bis Sonntag

Der Parteitag dauert bis zum Sonntag, als Gastredner werden die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright, Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser und der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, erwartet. (Birgit Baumann aus Berlin, 11.6.2021)