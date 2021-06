[Inland] Auch Kogler für leichteren Zugang zur Staatsbürgerschaft.

Meinl-Reisinger zu Koalitionsoptionen: "Mit dieser türkisen Partie ist das sehr, sehr schwer".

[Deutschland] Grünen-Chef Habeck auf Parteitag: "Wir werden die Fehler abstellen".

Gezerre um Vakzine, Steuern und Klimamaßnahmen beim G7-Gipfel.

[Lifestyle] "Maxim" erkennt im Jahr 2021: Auch schwarze Frauen können sexy sein.

[Wirtschaft] Aktien in luftigen Höhen – Alternative Investments locken als sichere Häfen.

[Bildung] Uni-Ranking: Heimische Unis konnten kaum Plätze gutmachen.

[Video] Wie wirksam ist die Kreuzimpfung?

[Sport] Österreichs erster EM-Gegner: Unbelohnte Mazedonier kämpfen um Anerkennung.

[Wissenschaft] Merkwürdige Verdunkelung im Zentrum der Milchstraße entdeckt.

[Etat] Die gute Nachricht: Die zweite Staffel von "Lupin" ist wie die erste.

[Wetter] Im Bergland sind bereits am Vormittag Regenschauer einzuplanen, im Südosten steigt ab den Morgenstunden die Neigung zu Gewittern vorübergehend an. Im Tagesverlauf werden dann von Norden her die sonnigen Phasen kürzer, verbreitet bilden sich Haufenwolken mit einsetzenden Regenschauern. Bis 26 Grad.

[Zum Tag] Heute ist dia dos Namorados (Tag der Liebenden), brasilianisches Pendant zum Valentinstag.