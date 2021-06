Elon Musk ist von der Wichtigkeit von starker Unterhaltungs-Elektronik in künftigen Autos überzeugt. Foto: Screenshot / Tesla

Die Liebe zu Computerspielen hat Tesla-Gründer Elon Musk nie verheimlicht. So überrascht es nicht, dass Musk bei der Präsentation des neuen Tesla Model S Plaid und dem dazugehörigen Entertainment-Systems gut gelaunt von der "Power einer Playstation 5" sprach. Ausgestattet mit einem modernen Ryzen Prozessor von AMD, soll die Wichtigkeit von solchen Systemen in künftigen Autos betont werden.

"Es hat noch nie ein Auto gegeben, welches mit diesem Level an Technologie und einer ebenbürtigen Power zur Playstation 5 ausgestattet war," erzählte Musk auf der Vorstellungsveranstaltung des neuen Tesla-Modells. "Was man hier sieht, ist tatsächlich die Leistung einer Playstation 5. Ja, es kann auch Cyberpunk 2077 mit 60 Bildern pro Sekunde zum Laufen bringen."

Tesla

AMD-Kooperation

Bereits letzte Woche kündigte der Halbleiterhersteller AMD an, dass man sowohl das Model S als auch das Model X von Tesla mit zehn Teraflops an Rechenleistung ausstatten werde. Das ist in etwa, was die Playstation 5 verbaut hat. In dem rund 130.000 Dollar teuren Auto wird diese Leistung allerdings nicht ausschließlich dem Entertainment-System zur Verfügung stehen, aber die Zahlen sind dennoch beeindruckend.

In der Demonstration sieht man einen Tesla-Mitarbeiter Cyberpunk 2077 spielen und die Bildrate scheint tatsächlich stabil zu sein. Auch das neue User Interface der Tesla-Software ist in dem Video erkennbar. Später tauchten auf Reddit zudem Fotos von einem Tesla-gebrandeten Controller auf. Hier gibt es allerdings noch kein offzielles Statement, ob es sich dabei um einen Dummy für die Präsentation handelte oder man tatsächlich einen eigenen Controller veröffentlichen will.

Offenbar arbeitet Tesla auch an einem eigenen Controller. Foto: Paul Spivak / Reddit

Sinn oder Unsinn

Musk begründete die Relevanz solch starker Performance in einem Entertainment-System damit, dass die Zukunft in selbstfahrenden Autos läge. "Wenn du über die Zukunft nachdenkst, in der Autos im Autopilot fahren werden, dann wird schnell klar, warum Unterhaltung im Auto immer wichtiger wird." (aam, 12.6.2021)