Square Enix hat einen weiteren Marvel-Titel angekündigt, dieses Mal arbeitete das Studio Eidos Montreal daran. Foto: Square Enix

Wenn Bonnie Tyler mit "I need a hero" die TV-Boxen zum Glühen bringt, dann ist man entweder großer 80er-Jahre-Musikfan, oder man spielt das neue Guardians of the Galaxy-Spiel, das von Publisher Square Enix im Rahmen der Gamingmesse E3 vorgestellt wurde. Das Action-Abenteuer setzt gegen den gegenwärtigen Trend auf eine starke Geschichte und verzichtet auf Multiplayer, nachträgliche Inhalte und die wenig geliebten Mikrotransaktionen.

Bekannte Gesichter

Wer die Marke Guardians of the Galaxy kennt, sei es aus Comics oder den Kinofilmen, der wird das illustre Team schnell wiedererkennen. Herz der Truppe ist Peter Quill, auch Star-Lord genannt, der optisch und musiktechnisch in den 1980er-Jahren verblieben ist. An seiner Seite finden sich Gamora, eine tödliche Attentäterin, Drax, ein etwas zu ehrlicher Muskelprotz, und die beiden unzertrennlichen Partner Groot und Rocket.

Das bekannte Team. Foto: Square Enix

Die unterschiedlichen Charaktere geraten wie in den Vorlagen regelmäßig aneinander, am Ende des Tages sind sie aber eine Familie, die zusammenhält. Muss sie auch, da durch einen fatalen Fehler, auf den die Entwickler in der Vorstellung des Spiels nicht näher eingehen wollten, die ganze Galaxie bedroht ist und die Guardians zu ihrer Rettung herbeieilen müssen.

Spannendes Design

Spielerisch wartet ein Action-Abenteuer, welches getrieben von der Story, das Team auf die unterschiedlichsten Planeten führt. Dort gilt es Aufträge zu erledigen, die diverse Anforderungen an den Spieler stellen. Da wären zunächst einmal die Kämpfe, die man aus der Sicht von Star-Lord erlebt. Es gilt feindliche Monster mit den Blastern zu beharken, gezielte Faustschläge zu verteilen und feindlichen Attacken mit geschickten Manövern auszuweichen. Dazwischen darf man den Teamkameraden Kommandos geben, wie sie ihre Fähigkeiten einzusetzen haben. Die vollständige Kontrolle über andere Figuren darf man nicht übernehmen.

Die meiste Zeit kämpft man aus der Sicht von Star-Lord. Foto: Square Enix

Zwischen den Konfrontationen, mit allerlei außerirdischen Lebewesen, muss man als Anführer des Teams regelmäßig Entscheidungen treffen. So wählt man in Gesprächen aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten und verändert so den Lauf der Geschichte. Allerdings hat man nur Einfluss auf Abzweigungen, die man während des Abenteuers nehmen kann. Der Anfang und das Ende seien laut Entwicklern so dramaturgisch zusammenhängend, dass dieses Erlebnis jeder Spieler haben wird, egal welche Entscheidungen davor getroffen wurden.

Keine weiße Weste

Als geschulter Spieler blickt man nicht nur auf bunte Screenshots und unterhaltsame Trailer, sondern interessiert sich auch für die Macher des Werks. Eidos Montreal ist für Guardians of the Galaxy verantwortlich, ein Team, dass sich unter anderem mit zwei Deus Ex-Spielen und einem Tomb Raider-Abenteuer ihre Sporen bereits verdient hat. Publisher Square sorgte mit ihrem letzten Marvel-Blockbuster, Marvel’s Avengers, im vergangenen Jahr für enttäuschte Gesichter bei der Community. Man scheint allerdings aus den Fehlern gelernt zu haben und verzichtet deshalb auf spätere Inhalte oder Miktrotansaktionen, die Käufe im Spiel ermöglichen würden. "Jeder Spieler bekommt für sein Geld das gesamte Spiel, inklusive diverser Kostüme und Waffen, die es freizuspielen gilt", betont ein Sprecher von Eidos. Eine gute Sache, die man aktuell nur noch von wenigen Spielen erwarten darf.

Square Enix

Eindruck

Während technisch mit Sicherheit noch Luft nach oben besteht, fängt das Spiel schon in den ersten gezeigten Szene den Humor der Vorlage perfekt ein. Etwa dann, wenn das Team als "Gardeners of the Galaxy" angesprochen wird oder Rocket als Wurfgeschoß missbraucht wird. Der erfahrene Comic-Autor Dan Abnett, der für das Spiel die Story schreibt, hat offenbar viel Raum für witzige Texte und schlagfertige Auseinandersetzungen zwischen Star-Lord und seinen Freunden bekommen. Das zeichnet schnell ein Lächeln auf die Lippen und lässt insgeheim hoffen, dass die spielerische Komponente den Texten ebenbürtig wird.

Am 26. Oktober wird Guardians of the Galaxy für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X erscheinen. Spätestens dann wissen wir, ob wir gerne mit Bonnie Tyler mitsummen werden, während wir versuchen, mit fünf Verrückten die Galaxie zu retten. (Alexander Amon, 14.6.2021)