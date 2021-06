Es ist der erste G7-Gipfel mit US-Präsident Biden, und der letzte mit der deutschen Kanzlerin Merkel.

Die G7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte setzt ihren Gipfel im südwestenglischen Cornwall am Samstag mit Beratungen über Wirtschaft, Gesundheit und Außenpolitik fort. Der britische G7-Vorsitz kündigte in der Nacht eine "Gesundheitserklärung von Carbis Bay" an. Diese sieht vor, die Entwicklung von Impfstoffen, Behandlungsmethoden und Diagnosen für künftige Krankheiten auf unter 100 Tage zu drücken. Die USA lancieren unterdessen ein weltweites Infrastrukturprojekt.

Nach Angaben aus US-Regierungskreisen wollen die sieben führenden Industriestaaten das riesige Infrastrukturprojekt als Gegengewicht zur chinesischen Seidenstraßen-Initiative ankündigen. Es gehe darum, Hunderte Milliarden Dollar öffentlicher und privater Gelder für Investitionen in Entwicklungsländer aufzubringen, hieß es.

Demokratische Staaten hätten bisher keine Alternative zu dem Projekt aus Peking geliefert, das von Druck sowie einem Mangel an Arbeitsschutz- und Umweltstandards geprägt sei. Die USA würden beim G7-Gipfel zudem auf konkrete Maßnahmen gegen Zwangsarbeit in China drängen. Auch solle Kritik an der Volksrepublik ins Abschlusskommunique des Treffens einfließen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron knüpfte indes bessere bilaterale Beziehungen zu Großbritannien daran, dass die Londoner Regierung die Brexit-Vereinbarungen umsetzt. Beide Länder hätten viele Gemeinsamkeiten und Frankreich zu einem Neustart bereit. Das Verhältnis könne sich aber nur verbessern, wenn der britische Premier Boris Johnson seine Zusagen einhalte.

Zuletzt sorgte die Nordirland-Frage erneut für Spannungen zwischen Brüssel und London: An nordirischen Häfen sind per Brexit-Vereinbarung im Gegenzug für verübergehende Zollerleichterungen Kontrollen für einige Waren vorgesehen, die aus Großbritannien geliefert werden. Die britische Regierung setzt diese Kontrollen aber nur teilweise um.

Bereits bekannt ist, dass die G7-Gruppe den ärmeren Ländern zusammen eine Milliarde Impfdosen spenden will. In einer Mitteilung des Weißen Hauses hieß es, die Verpflichtung zur Spende bilde die Grundlage für ein Paket von G7-Maßnahmen zur Beendigung der Pandemie im nächsten Jahr. Ein Aktionsplan, der bei dem Treffen beschlossen werde, umfasse die Impfung der weltweit am stärksten gefährdeten Menschen, die Bereitstellung von Notvorräten und die Unterstützung des weltweiten wirtschaftlichen Aufschwungs. Bestandteil seien auch Maßnahmen, damit sich die Staatengemeinschaft auf künftige Pandemien vorbereiten und diese verhindern, erkennen sowie darauf reagieren könne.

Außerdem dürfte es in Cornwall um die Frage gehen, ob der Patentschutz für Impfstoffe ausgesetzt werden soll, um die Impfstoffproduktion in Entwicklungsländern zu fördern. Die US-Regierung hatte die Diskussion darüber angestoßen. Zu den prinzipiellen Befürwortern gehört neben US-Präsident Joe Biden unter anderem Macron. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel, Johnson und die EU sind dagegen und argumentieren, dass das die Probleme nicht lösen könne.

Die Gesundheitspläne der G7 sind bei Oxfam auf Kritik gestoßen. Vor allem wird bemängelt, dass die Staaten grundsätzliche Probleme nicht angingen.

Die Hilfsorganisation Oxfam warf den G7-Ländern unterdessen unzureichendes Handeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor. Es sei zwar zu begrüßen, dass die G7-Staaten sich künftigen Pandemien schneller entgegenstellen wollten, "aber das Fehlen dringender Maßnahmen, um die aktuelle Krise zu beenden, ist unverzeihlich", erklärte Oxfam-Vertreterin Anna Marriott.

Sie verwies darauf, dass die Infektionszahlen insbesondere in einigen afrikanischen Ländern in die Höhe schnellten. Die "große Mehrheit der Menschheit" habe zudem keinen Zugang zu Impfstoffen. Die erwartete Spende der G7-Länder von einer Milliarde Dosen komme zu spät.

Uno-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Ankündigung von Impfspenden der G7 zwar begrüßt, aber deutlich mehr Einsatz angemahnt. Nötig sei ein globaler Impfplan: Regierungen, globale Organisationen und Finanzinstitutionen müssten sich mit der Pharmaindustrie zusammenschließen, um die Produktion von Impfstoffen zu verdoppeln, so der Uno-Generalsekretär. Guterres forderte die G7 zudem auf, ihre Zusagen einzuhalten und den Entwicklungsländern rund 100 Milliarden US-Dollar im Jahr an Unterstützung im Klimawandel bereitzustellen. Nur eine gemeinsame Kraftanstrengung könne schlimme und unumkehrbare Folgen verhindern.

Die Staats- und Regierungschefs der USA, Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs, Italiens, Japans und Kanadas beraten noch bis Sonntag in Cornwall über die großen Fragen der Weltpolitik. Neben den Beratungen mangelt es auch heuer nicht an medienwirksamen Fototerminen und Entertainment. Königin Elizabeth II. und weitere Royals hatten die Staatenlenker am Freitagabend in einem botanischen Garten in der Nähe des Tagungsorts mit einem Empfang zum Auftakt willkommen geheißen. Dort soll die 95-jährige Queen für gute Stimmung gesorgt haben: Während die britische Königin mit den Staatenlenkern der führenden westlichen Wirtschaftsmächte für ein etwas steif wirkendes Gruppenfoto mit coronabedingt gebührendem Abstand posierte, fragte die Meisterin des Small Talks: "Soll man jetzt so tun, als würde man sich vergnügen?" Johnson antwortete: "Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns vergnügt, obwohl es nicht so aussieht."

Fotos zeigen die Politiker in Begleitung ihrer Ehepartner vergnügt bei dem Empfang. Auch Fitness darf beim G7-Gipfel offenbar nicht fehlen: Johnson joggte morgens am Strand des Tagungsorts Carbis Bay in Cornwall entlang. Wie das Online-Portal "Politico" berichtete, steigt der Gipfel-Gastgeber auch jeden Morgen für einige Schwimmzüge ins Meer.

In London ist der Premier oft auf dem Rad unterwegs. Dafür kann Johnson künftig das Geschenk von US-Präsident Joe Biden nutzen – der brachte ihm ein handgefertigtes "Boris Bike" mit, ein blauer Fahrradhelm samt britischer und US-Flagge inklusive. Kosten: Angeblich 6.000 US-Dollar.

Auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau wurde beim G7-Morgenlauf am Strand gesichtet – "in ziemlichem Tempo", wie "Politico" zu berichten wusste. Die südwestenglische Grafschaft Cornwall, wo das Treffen der sieben wirtschaftsstarken Demokratien stattfindet, ist wegen langer Sandstrände und des milden Klimas bei Touristen beliebt. (APA, fmo, 12.6.2021)