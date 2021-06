Bewegte Bilder zu "Elden Ring" waren für viele Spieler das erste Highlight der Pre-E3-Show. Foto: From Software

Die wichtigste und wegweisende Gaming-Messe ist eindeutig die Electronic Entertainment Expo (E3). Hier werden die Weichen für das weitere Jahr, das so wichtige Weihnachtsgeschäft und die ersten Monate des Folgejahres gelegt. Mit dem "Summer Game Fest" wurde kurz vor dem Messestart das Event inoffiziell eröffnet.

Ein Ring sie zu knechten

Mit einem lauten Knall startete das Event, enthüllte es doch das von vielen Fans erwartete Elden Ring. Das neueste Spiel von From Software (Dark Souls, Sekiro, Bloodborne) wurde erstmals mit tatsächlichem Gameplay gezeigt und entführt die Spieler erneut in eine dunkle Fantasy-Welt. Der Schwierigkeitsgrad dürfte ähnlich wie bei den anderen Games des Studios sehr hoch angesiedelt sein, aber genau das macht die Faszination der Spiele wohl auch aus. Ein wenig Geduld ist jedoch nicht nur für das Spiel selbst, sondern auch für die noch offene Wartezeit erforderlich. Der Erscheinungstermin liegt mit dem 21. Jänner 2022 leider noch in weiter Ferne.

Playstation sichert sich Call-of-Duty-Entwickler

Unter dem Titel Deviation Games hat sich ein Team ehemaliger Call-of-Duty-Entwickler zusammengetan, die exklusiv für Playstation an einer "innovativen Spieleidee" arbeiten. Über Genre oder Erscheinungsdatum wollte man leider noch nicht sprechen.

Weitere Ankündigungen enthielten die Fortsetzung der Park-Simulator Jurassic World Evolution, ein neuer Shooter im Painkiller-Universum und mit Two Point Campus erwartet Spieler eine Aufbausimulation im Universitätsbereich. Hinter dem Spiel stehen die Macher des beliebten Two Point Hospital.

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung, das abseits von Elden Ring keine wirklichen Blockbuster aufweisen konnte, war unter anderem der Multiplayer-Titel Evil Dead: The Game (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch). In der Rolle von vier Überlebenden müssen Spieler kooperativ gegen Dämonen kämpfen. Dabei orientiert sich das Spiel an den Originalschauplätzen und Charakteren der Filme. Mit verrückten Waffen und erweiterbaren Talentbäumen sollen Spieler Ende 2021 in diese Welt eintauchen können.

Mit Tiny Tina's Wonderlands erscheint nächstes Jahr ein Ableger der bekannten Borderlands-Spiele. Wie der Trailer verrät, darf man sich auf ein sehr buntes und abgedrehtes Setting gefasst machen. Entwickelt wird das Spiel von Gearbox, den Borderlands-Vätern.

Schwacher Start, starkes Ende

Richtig begeistern konnte der inoffizielle Start der E3 noch nicht. Bis auf wenige Ausnahmen ging es mehr um Masse anstatt um Klasse. So sind die Augen der Spieler gespannt auf die kommenden Tage gerichtet, an denen Ubisoft, Electronic Arts und Co. ihre neuen Titel vorstellen werden.

Aufgrund der Knappheit an den neuen Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X, werden wohl viele Ankündigungen auch noch die alte Generation miteinbeziehen. Prominente Beispiele für eine überraschende, plattformübergreifende Entwicklung waren zuletzt das nächste God of War und Gran Turismo 7. Ein Grund mehr für Microsoft, an ihrer neuen Distribution, unabhängig von der Plattform, zu arbeiten.

Abgesehen davon, darf man sich in den nächsten Tagen aber mit Sicherheit auf ein paar spannende Neuankündigungen freuen. Einige bekannte Namen sind mit Sicherheit Battlefield, Halo oder auch ein mögliches Metroid Prime 4. (aam, 12.6.2021)