Kogler beim vergangenen Grünen-Bundeskongress im Jänner 2020 – noch vor der Pandemie. Foto: APA/BARBARA GINDL

Linz – Es lacht an diesem Sonntag die Sonne am Linzer Himmel – und offensichtlich im Herzen vieler Grünen. Zum Auftakt des ersten Bundesparteitags seit dem Koalitionseinstiges war man sichtlich um positive Stimmung bemüht. Kein kritisches Wort zur aktuell durchaus angespannten türkis-grünen Lage, dafür eine – fast schon zu offensichtliche – Freude am parteiinternen Wiedersehen.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein etwa verspürte mit Blick auf seinen ersten Bundesparteitag "große Freude". Nachfragen zur aktuellen koalitionären Lage sind hingegen ganz offensichtlich unerwünscht und werden dementsprechend rasch von einer resoluten Pressedame abgewürgt.

Entsprechend groß war die Aufregung aber vor allem unter den anwesenden Journalisten angesichts der für grüne Verhältnisse höchst ungewöhnlichen "Message Control". Zugelassen sind Medienvertreter nämlich nur bei den offiziellen Reden und der Präsentation des Leitantrags. Wortmeldungen, Debatten und die Präsentation des Abstimmungsergebnisses finden ab 13.00 hinter verschlossenen Türen statt.

Stimmungsbarometer für Regierungsbeteiligung

Es ist der erste Bundeskongress der Grünen seit dem Koalitionseinstieg im Jänner 2020. Über die Regierungsbeteiligung mit der ÖVP wird diesmal zwar nicht abgestimmt, und auch Frontmann Werner Kogler muss sich keiner Wahl stellen, sondern nur eine Rede halten. Zum Stimmungsbarometer über die vielen Zugeständnisse, die die Partei seither fürs Mitregieren in Kauf nehmen musste, könnte das Treffen dennoch werden.

Abgestimmt wird im höchsten Parteigremium der Grünen am Sonntag diesmal lediglich über zwei Personalien, nämlich über Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und Mückstein, die als neue Regierungsmitglieder bestätigt werden müssen. Doch auch ein weiterer Beschluss steht an: Die Grünen stellen bei der Wahl ihres Bundessprechers auf die Kür durch alle Parteimitglieder um. Erstmals schlagend wird das wohl 2022, und Kogler will wieder für eine dreijährige Funktionsperiode antreten, wie er bekanntgegeben hat. (Markus Rohrhofer aus Linz, 13.6.2021)