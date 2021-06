"Avatar: Frontiers of Pandora" war zweifellos eines der Highlights des aktuellen Ubisoft-Events. Grafik: Ubisoft

Auch wenn die E3 heuer ausschließlich virtuell stattfindet, an Neuerungen hat die wichtigste Spielemesse des Jahres auch in seiner 2021er-Ausführung wieder einiges zu bieten. Am Samstagabend war nun Ubisoft mit seiner Vorschau auf kommende Spiele an der Reihe – und hatte dabei so manche Überraschung mit im Gepäck.

Zurück auf Pandora

Mit "Avatar: Frontiers of Pandora" arbeitet Ubisoft derzeit an einem indirekten Nachfolger für den erfolgreichsten Film aller Zeiten. Die Handlung umreißt man grob damit, dass man als einer jener Na'vi, die schon in James Camerons Film aus dem Jahr 2009 eine wichtige Rolle einnahmen, durch "bisher ungesehene Teile" des Planeten Pandora unterwegs ist. Dies mit dem Ziel einerseits neue Kreaturen zu erkunden also auch "wachsende Bedrohungen" zurückkämpfen.

Entwickelt wird "Frontiers of Pandora" von Ubisofts internem Studio Massive auf Basis der Snowdrop Engine. Der Fokus scheint dabei auf Next-Gen-Plattformen zu liegen, als unterstützte Plattformen gibt der Hersteller jedenfalls Playstation 5, Xbox Series X / S und PCs mit Windows an. Zudem soll es aber auch über die Clouddienste Google Stadia sowie Amazon Luna angeboten werden. Ein Veröffentlichungsdatum nennt man derzeit noch nicht, da Ende 2022 aber mit Avatar 2 auch ein neuer Teil der Filmserie in die Kinos kommen soll, dürfte ein ähnlicher Zeitraum schon mal kein schlechter Tipp sein.

Far Cry 6

Ein weiterer Hit der Ubisoft-Vorstellung war ein neuer Trailer zu Far Cry 6 oder genauer zu dessen Season Pass. Dort soll es nämlich möglich sein, die Rolle eines der Bösewichte aus der Spielereihe zu übernehmen. In drei Episoden darf man also in die Perspektive von Vaas Montenegro (Far Cry 3), Pagan Min (Far Cry 4), und Joseph Seed (Far Cry 5) eintauchen – von denen natürlich keiner glaubt ein Übeltäter zu sein.

Zudem gab es aber auch einen neuen Trailer zum Hauptspiel selbst zu sehen, wobei man auch hier – wie es sich für die Far-Cry-Reihe gehört – den Fokus auf den Bösewicht legt, dem von Giancarlo Esposito ("Breaking Bad") gespielten Antón Castillo. Far Cry 6 soll am 7. Oktober für PS4, PS5, Xbox One Xbox Series X/s, PC sowie Stadia und Amazon Luna erscheinen.

Nachschlag für Valhalla

Keine Ubisoft-Vorstellung ohne eine Erwähnung von Assassin's Creed. Statt eines komplette neuen Teils für die Reihe kündigte man nun aber eine Zugabe für das aktuelle Assassin's Creed Valhalla an: Für dieses sollen also noch einige Erweiterungen veröffentlicht werden. Den Anfang soll dabei im Sommer 2021 ein Add-on machen, bei dem es um die Belagerung von Paris durch die Wikinger geht.

Mario + Rabbids = Fun

Mit "Mario + Rabbids: Sparks of Hope" gab es im Rahmen des Ubisoft Forward genannten Events zudem ein neues Spiel für die Nintendo Switch zu sehen. Als Nachfolger von "Kingdom Battle" verbindet es einmal mehr zwei der beliebtesten Spielefranchises. Aufgabe ist es dieses Mal gemeinsam quer durchs All zu reisen und eine bösartige Kreatur namens Cursa aufzuhalten. Für die Entwicklung ist Ubisoft Milan zuständig, das Spiel soll Echtzeit-Action mit rundenbasierter Taktik kombinieren. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es hier noch nicht, es ist lediglich vage von 2022 die Rede.

"Extraction" statt "Quarantine"

Geklärt wurde zudem, wie der neueste Teil der Rainbox-Six-Reihe benannt wird. Es ist schlussendlich "Rainbow Six Extraction" geworden, nachdem der ursprüngliche Zusatz "Quarantine" angesicht der Covid-19-Pandemie als nicht passend angesehen wurde. In dem aktuellen Teil geht es jedenfalls darum ein Team zu bilden, um gemeinsam in einer Rettungsmission eine außerirdische Gefahr zu bekämpfen – die "Archean". Rainbow Six Extraction soll bereits am 16. September erscheinen und zwar für Stadia, Xbox Series X, Xbox One, PS4, PS5 und PC.

Extremsport

Ebenfalls bereits im September – und für die gleichen Plattformen plus Amazon Luna – soll das Extremsport-MMO "Riders Republic" erscheinen, für das man ebenfalls einen neuen Trailer im Gepäck hatte, der die ganze Vielfalt der Fortbewegungsmittel in den Fokus stellt. Vom Fahrrad über das Snowboard bis zum Wingsuit reicht die Palette. (red, 13.06.2021)