Kopenhagen – Dänemarks Fußball-Nationalteam hat nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen das für Sonntag geplante Training zunächst verschoben. Auch alle Medienaktivitäten wurden gestrichen. Das teilte der dänische Verband Sonntagfrüh nach dem 0:1 (0:0) am Samstag in Kopenhagen gegen Finnland mit. Ein früherer Kardiologe von Eriksen erklärte indes, dass der Spieler während seiner Zeit bei Tottenham Hotspur keine Herzprobleme gehabt hätte.

Der 29-jährige Eriksen war kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit auf dem Platz kollabiert und musste reanimiert werden. Sein Zustand ist stabil, er liegt in einem Krankenhaus in Kopenhagen. Dänemarks Mannschaftsarzt Martin Boesen hat den dramatischen Kampf um das Leben von Eriksen in eindringlichen Worten beschrieben. "Er lag auf der Seite, atmete und hatte auch Puls. Aber plötzlich änderte sich das, und wir haben mit der Herzmassage begonnen", sagte Boesen. "Wir haben es geschafft, ihn zurückzuholen. "Ich habe die Szene selbst nicht gesehen", sagte Boesen, "aber er war ganz offensichtlich bewusstlos." Die Hilfe sei "sehr schnell und koordiniert gewesen" – und dadurch lebensrettend.

Der Held im Hintergrund

Heimlicher Held im Hintergrund war Simon Kjaer. Der 32-jährige Kapitän der Dänen war von der Mittellinie zur Unglücksstelle gesprintet und hatte seinen Freund in eine stabile Seitenlage gebracht. Nach Eintreffen der Notärzte trommelte der Profi des AC Mailand sofort seine Mitspieler zusammen und wies sie an, einen Kreis um Eriksen zu bilden – als Sichtschutz vor den Fernsehkameras und neugierigen Zuschauern.

Vorbildlicher Einsatz von Kapitän Simon Kjaer während des Unglücks. Foto: EPA/Stuart Franklin

Und selbst dabei behielt Kjaer noch den Überblick. Als Ordner Eriksens Freundin Sabrina Kvist Jensen nicht auf den Rasen lassen wollten, schritt der Kapitän ein. Kjaer klärte die Situation, holte sie auf den Platz. Gemeinsam mit Torhüter Kasper Schmeichel nahm er Kvist Jensen, die mit Eriksen gemeinsam zwei kleine Kinder hat, minutenlang in den Arm und spendete Trost.

Rund eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff der Partie wurde Kjaer dann von den Gefühlen übermannt. Der 108-fache Teamspieler bat um eine Auswechslung und wurde in der 63. Minute durch Jannik Vestergaard ersetzt. "Simon war sehr getroffen, sie sind sehr gute Freunde", schluchzte der ebenfalls mit den Tränen kämpfende Trainer Kasper Hjulmand: "Er wollte es versuchen, aber es war unmöglich. Die Gefühle haben ihn übermannt." Er könne das "absolut" nachvollziehen, sagte Hjulmand: "Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, in so einer Situation zu spielen."

Kjaer, ein guter Freund von Eriksen, spielte zunächst weiter, ehe ihn die Emotionen übermannten und er um seine Auswechslung bat. Foto: EPA/Mads Claus Rasmussen

Gute Nachricht von Eriksen

Nach Angaben von Inter Mailands Geschäftsführer Beppe Marotta habe Eriksen bereits wenige Stunden nach seinem Zusammenbruch eine Nachricht an seine Club-Kollegen geschickt. "Es geht ihm sehr viel besser. Das Schöne ist, dass er eine Nachricht in unseren internen Inter-Chat geschickt hat. Er hat die Mannschaft beruhigt und gesagt, dass er bald zurück sein wird", sagte Marotta im italienischen TV Sender Sky Sport.

"Traumatische Erfahrung"

Der dänische Verband bietet seinen Spielern, Betreuern und Eriksons Familie nach dem emotional belastenden Vorfall nun psychologische Hilfe an. "Es ist eine traumatische Erfahrung", sagte Teamchef Kasper Hjulmand am späten Samstagabend. "Wir werden die nächsten Tage damit verbringen, so gut wie möglich daran zu arbeiten. Und natürlich gibt es professionelle Leute um uns herum."

Dr. Sanjay Sharma von der Londoner St. George's University sagte, bei Eriksen seien seit 2013 Tests ohne Auffälligkeiten durchgeführt worden, aber der Anblick des zu Boden stürzenden Spielmachers von Inter Mailand (seit Jänner 2020) habe kurzzeitig Bedenken geweckt, dass die Ärzte etwas übersehen hätten. "Ich dachte: 'Oh mein Gott? Gibt es da etwas, das wir nicht gesehen haben?' Aber ich habe mir alle Testergebnisse angesehen und alles sah perfekt aus", wurde die Kardiologin in "The Mail" zitiert.

Ursachenforschung

"Von dem Tag an, an dem wir ihn unter Vertrag genommen haben, war es meine Aufgabe, ihn zu untersuchen, und wir haben ihn jedes Jahr getestet", ergänzte Sharma. "Seine Tests bis 2019 waren also sicherlich völlig normal, ohne offensichtliche zugrunde liegende Herzfehler. Das kann ich bestätigen, weil ich selbst die Tests durchgeführt habe."

Eriksens Arbeitgeber Inter Mailand ist nach Aussage von Geschäftsführer Beppe Marotta in engem Austausch mit den dänischen Ärzten. Über die Gründe für den Zusammenbruch wolle er nicht spekulieren, sagte Marotta. "Er war nicht an Covid erkrankt und er wurde auch nicht geimpft." (APA, dpa, sid, red, 13.6.2021)