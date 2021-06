Die Gegner des österreichischen Nationalteams in Gruppe C lieferten sich in Amsterdam einen offenen Schlagabtausch

Amsterdam – Die Niederlande sind mit einem Heimsieg in die Fußball-EM gestartet. Die "Oranjes" gewannen in Amsterdam gegen die Ukraine mit 3:2, womit Österreich die Gruppe C nach der ersten Runde dank der um einen Treffer besseren Tordifferenz anführt. Am Donnerstag kommt es wieder in Amsterdam zum Duell zwischen den Niederländern und dem ÖFB-Team.

Am Ende jubelte Oranje. Foto: REUTERS/Peter Dejong

Georginio Wijnaldum (52.) und Wout Weghorst (58.) brachten die Gastgeber in Führung, die Ukraine glich durch Treffer von Andrij Jarmolenko (75.) und Roman Jaremtschuk (79.) aus. Das Siegestor gelang Denzel Dumfries in der 85. Minute. (APA; 13.6.2021)

Fußball-EM – Gruppe C, 1. Runde:

Niederlande – Ukraine 3:2 (0:0)

Amsterdam, Johan Cruijff ArenA, 14.837 Zuschauer, SR Brych/GER

Tore:

1:0 (52.) Wijnaldum

2:0 (58.) Weghorst

2:1 (75.) Jarmolenko

2:2 (79.) Jaremtschuk

3:2 (85.) Dumfries

Niederlande: Stekelenburg – Dumfries, Timber (88. Veltman), De Vrij, Blind (64. Ake), Van Aanholt (64. Wijndal) – De Roon, Wijnaldum, F. de Jong – Weghorst (88. L. de Jong), Depay (91. Malen)

Ukraine: Buschtschan – Karawajew, Sabarnyj, Matwijenko, Mykolenko – Malinowskyj, Sydortschuk, Sintschenko – Jarmolenko, Jaremtschuk, Subkow (13. Marlos/64. Schaparenko)

Gelbe Karte: Sydortschuk