Die schwedische Mannschaft wärmt sich in Sevilla auf.

Foto: APA/AFP/ MARCOU

Euro-Ticker: Schottland vs. Tschechien, Polen vs. Slowakei und Spanien vs. Schweden, Mo., ab 15 Uhr

Sevilla – Spaniens Kapitänsbinde muss sich fühlen wie ein Wanderpokal: Capitán A Sergio Ramos fällt verletzt aus, Capitán B Sergio Busquets verpasst die erste Partie wegen eines positiven Corona-Tests. Capitán C heißt Jordi Alba. "Es ist eine sehr unangenehme und schwierige Situation", sagte er der Sportzeitung AS.

Teamchef Luis Enrique will keine Trübsal blasen: "Wir haben die Chance, alles zu erreichen." Alles, das wäre der vierte EM-Titel nach 1964, 2008 und 2012. "Wir sind gekommen, um zu gewinnen, 100 Prozent", sagte Liverpool-Legionär Thiago Alcantara. Verstärkt wird das Team durch Aymeric Laporte, dessen Nationenwechsel von Frankreich gerade noch durchging.

Auch Schweden hat Corona-Sorgen, Juventus-Profi Dejan Kulusevski und Mattias Svanberg von Bologna verpassen das Auftaktmatch. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge darf das Team von Janne Andersson auf den Aufstieg in der Gruppe hoffen, auch das jüngste Duell mit Spanien macht Hoffnung: In der EM-Quali gelang den Iberern das 1:1 erst in der Nachspielzeit. (red, APA, 13.6.2021)

Mögliche Aufstellungen zum Fußball-EM-Spiel Spanien – Schweden am Montag in Sevilla:

Gruppe E, 1. Runde:

Spanien – Schweden (Sevilla, La Cartuja, 21.00/live ORF 1, SR Slavko Vincic/SLO):

Spanien: 23 Unai – 2 Azpilicueta, 24 Laporte, 4 Pau Torres, 18 Alba – 5 M. Llorente, 16 Rodri, 17 Fabian Ruiz – 11 Ferran Torres, 9 G. Moreno, 7 Morata

Ersatz: 13 Sanchez, 1 De Gea – 3 D. Llorente, 12 Garcia, 14 Gaya, 8 Koke, 10 Thiago, 22 Sarabia, 19 Olmo, 20 Traore, 21 Oyarzabal, 26 Pedri

Es fehlt: 5 Busquets (Corona-positiv)

Schweden: 1 Olsen – 2 Lustig, 4 Granqvist, 3 Lindelöf, 5 Bengtsson – 7 S. Larsson, 8 Ekdal, 10 Forsberg, 20 Olsson – 22 Quaison, 9 Berg

Ersatz: 12 Johnsson, 23, Nordfeldt – 6 Augustinsson, 14 Helander, 16 Krafth, 18 Jansson, 24 Danielson, 13 Svensson, 15 Sema, 17 Claesson, 26 Cajuste, 11 Isak, 25 J. Larsson

Es fehlen: 21 Kulusevski, 19 Svanberg (beide Corona-positiv)