Bekommt seine modelnde Tochter (Marie-José Nat) nur selten zu sehen: Jean Gabin als alleinerziehender Vater in "Wiesenstraße Nr. 10", Arte, 20.15 Uhr. Foto: TF1 Droits Audiovisuels

20.15 MELODRAM

Wiesenstraße Nr. 10 (Rue des Prairies, F/I 1959, Denys de la Patellière) Jean Gabin als verwitweter Arbeiter, der nach der Kriegsgefangenschaft drei Kinder großziehen muss, die sich zunehmend von ihm entfernen. Familiendrama des französischen Regisseurs Denys de La Patellière, der wiederholt mit Gabin zusammenarbeitete. Bis 21.45, Arte

21.45 SCIENCE-FICTION-SATIRE

Sie leben! (They Live, USA 1988, John Carpenter) Ein obdachloser Ölarbeiter (Roddy Piper) kommt nach Los Angeles, wo er herausfindet, dass die konsumsüchtigen Menschen von Aliens manipuliert werden. Die Außerirdischen und ihre hinterfotzigen Werbebotschaften lassen sich mithilfe von Spezialbrillen entlarven. Gesellschaftskritische Science-Fiction-Satire von Horrormeister John Carpenter (The Thing). Bis 23.15, Arte

22.10 WESTERNHELDEN

Die glorreichen Sieben (The Magnificent Seven, USA 1960, John Sturges) Yul Brynner, Charles Bronson, Steve McQueen et al. satteln die Pferde und helfen einem mexikanischen Dorf gegen Raubüberfälle. All die bekannten Typen des Genres sind hier zu einem kompakten, unterhaltsamen Stück Metamythologie versammelt. Bis 0.25, Servus TV

22.25 DOKUMENTARFILM

Paris Calligrammes (D 2019, Ulrike Ottinger) Persönliche Erinnerungen der deutschen Künstlerin Ulrike Ottinger an das Paris der 1960er-Jahre. Bis 0.35, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Josef Hader präsentiert nach 17 Jahren wieder ein neues Solokabarettprogramm. Außerdem vorgestellt werden der Erstlingsroman Identitti der Kulturwissenschafterin und Autorin Mithu Sanyal sowie filmische Höhepunkte der heurigen Diagonale. Bis 23.40, ORF 2

23.15 DOKUMENTARFILM

Again – Noch einmal (D 2019, Mario Pfeifer) Mit den Mitteln der Kunst rollte der Berliner Videokünstler Mario Pfeifer einen Fall erneut auf, der in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt hatte: Im sächsischen Arnsdorf wurde 2016 ein Flüchtling aus dem Irak von vier Männern einer Bürgerwehr geschlagen und mit Kabelbindern an einen Baum gefesselt, nachdem es in einem Supermarkt zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Bis 0.10, Arte

23.40 DOKUMENTATION

Freibeuter der Sprache – Artmann zum Hunderter Ein Porträt des begnadeten literarischer Gauklers, Verkleidungskünstlers und Fallenstellers H. C. Artmann, der am 12. Juni 100 Jahre alt geworden wäre. Bis 0.25, ORF 2

0.05 LITERATURVERFILMUNG

Schiffsmeldungen (The Shipping News, USA 2001, Lasse Hallström) Nach dem Unfalltod seiner untreuen Frau und dem Suizid seiner Eltern findet der Außenseiter Quoyle (Kevin Spacey) als Journalist in einem neufundländischen Küstenort zu sich und einer neuen Beziehung (Julianne Moore). Atmosphärische Verfilmung des Romans von E. Annie Proulx (Brokeback Mountain). Bis 2.05, Tele 5