Eigentlich hätte Windows 10 ja die letzte aller Windows-Generationen werden sollen. So zumindest hat es Microsoft über die vergangenen Jahre immer wieder versichert. Nun mehren sich aber die Anzeichen, dass der Softwarehersteller doch wieder den großen Versionssprung wagen will.

11 Minuten

Microsoft hat auf Youtube ein Video mit Startup-Sounds aus unterschiedlichen Softwaregenerationen veröffentlicht. Das wirklich Interessante an dem Clip ist allerdings dessen Länge: Exakt 11 Minuten ist das Video nämlich lang. Nun könnte man das natürlich für puren Zufall halten, würde Microsoft nicht gerade allerorten ähnliche Hinweise fallen lassen.

Windows

So ist jener Event, in dessen Rahmen am 24. Juni mehr zur Windows-Zukunft verraten will, um 11 Uhr (Eastern Time) angesetzt, und damit zu einer für Microsoft-Präsentationen eher ungewöhnlichen Zeit. Dazu wurde die offizielle Einladung mit einer Grafik versehen, die einen Schatten wirft, dessen Form an eine 11 erinnert. Außerdem haben Microsoft-Manager in den vergangenen Monaten mehrfach wörtlich von einer nächsten Windows-Generation gesprochen – und nicht bloß von einem weiteren Versionsupdate im üblichen Schema.

Ausblick

Klar ist jedenfalls, dass Microsoft für die nächste Window-Version, größere Änderungen anvisiert. So soll die derzeit unter dem Codenamen "Sun Valley" geführte Release unter anderem eine optische Generalüberholung erfahren. (red, 13.06.2021)