[Interview] Epidemiologin Schernhammer: "Impfen ist eine Verantwortung uns allen gegenüber". Eva Schernhammer erwartet einen "relativ normalen Sommer", warnt aber vor gefährlichen Reisemitbringseln in Virusform und pocht auf Impfsolidarität.

[Inland] Grüne Basis lässt Parteichef Kogler mit Ruf nach Urabstimmung abblitzen.

[Live] Hier geht es zum heutigen Coronavirus-Tagesüberblick

[Kommentar] Wenn sich Grüne wie Lulus benehmen.

Leichter zur Staatsbürgerschaft? ÖVP fürchtet Wähleraustausch per Pass.

[Pflegereform] Keine verpflichtenden Standards bei 24-Stunden-Betreuung. Erst 34 Agenturen sind zertifiziert. Qualitätsmanagerin kritisiert, dass bei der Pflegereform auf die 24-Stunden-Betreuung vergessen werde.

[International] G7 kündigen härtere Gangart gegen China an.

Tumulte in Israels Parlament vor Abstimmung über neue Regierung.

[Sport] Österreich startet mit 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien in die EM.

Fragen und Antworten zu Eriksen: Der Schock, der Kreis, die Würde.

[Religion] Religiöser Pluralismus: Woran wir künftig glauben.

[Montagsfrage] Würden Sie einen Großteil Ihres Erbes spenden?

[Wetter] Hoher Luftdruck sorgt in den meisten Landesteilen für einen strahlend sonnigen Start in die neue Arbeitswoche. Ein paar harmlose Wolken zieren maximal im äußersten Osten den Himmel. Mit Regen ist aber nicht zu rechnen. Dazu weht schwacher bis mäßiger, im Wiener Becken, am Alpenostrand sowie in den Föhnstrichen im Süden mitunter auch lebhafter Wind aus nördlichen Richtungen. Bis zu 30 Grad.

[Zum Tag] Chanel No. 5 ist hundert Jahre alt. Das berühmteste Parfum der Welt hat die Jahre überdauert und ist immer noch ein Marketingwunder, das am Ursprung eines Weltkonzerns liegt. https://www.derstandard.at/story/2000127364061