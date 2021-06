Rückholung

Österreichische IS-Anhängerinnen befinden sich nach wie vor in Lagern in Syrien

Immer noch befinden sich Österreicherinnen in kurdischen Lagern in Syrien. Kurz sah es so aus, als stehe eine Rückholung bevor. Doch aktuell dürften die Chancen gering sein