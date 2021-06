Als einziges Stadion wird das Puskás Aréna in Budapest also ausverkauft sein

Cristiano Ronaldo steigt ins Turnier ein.

Euro-Ticker: Ungarn vs. Portugal, Frankreich vs. Deutschland, Di., ab 18 Uhr

Budapest – Ungarn, sagen die Ungarn, ist Ungarn: extra Hungariam non est vita! Also ist auch Budapest eine Gastgeberin für die kuriose Wander-EM. Denn wenn auch sonst so manches im Argen liegt im Ungarland: Der Fußball wird genossen. Im immerhin 2000-Einwohner-Dörflein Felcsút steht sogar die Ferenc Puskás Akadémia. Das alte Népstadion – Schauplatz legendärer Schlachten – ist seit 2019 die Puskás Aréna. Und in ihr werden mehr als 67.000 Zuschauer der Partie gegen Portugal beiwohnen. Als einziges Stadion wird das in Budapest also ausverkauft sein. Keine Maskenpflicht! Und mittendrin – wetten? – Viktor Orbán. Um nachzuschauen, ob eh jeder sieht, wem man das alles zu verdanken habe.

Unten, am Rasen, spielt der Leipziger Willi Orbán in der Innenverteidigung und wird wenig Zeit haben für die diesbezügliche Dankbarkeit gegenüber dem Namensvetter. Der Gegner heißt immerhin Portugal. Und Portugal ist immerhin der Titelverteidiger. Ungarn, das zuweilen dazu neigt, mit den Ansichten über sich ein wenig ins Kraut zu schießen, will – sagt dieser Orbán – "nicht gleich die weiße Fahne hissen". Immerhin steigen die vier besten Gruppendritten auf. Mut – sagen beide Orbáns – kann man nicht kaufen. Aber sich dazu aufhussen lassen. Rasen-Orbán: "Unsere Fans sind bekannt dafür, dass sie aus dem Stadion einen Hexenkessel machen."

Zauberer

Zaubern können die Portugiesen allerdings auch. Oder erst recht. Als Freigeist haben sie immerhin einen gewissen Cristiano Ronaldo, der bei Juventus Turin beschäftigt ist. Nach Budapest fährt er brennheiß: "Ich bin bei dieser EM, als ob es die erste wäre. Ich fühle mich so motiviert oder noch motivierter als 2004 bei meiner ersten Europameisterschaft."

2016 spielten beide in der Gruppe gegeneinander. Es gab ein sehenswertes – wir erinnern uns, es war ja die Österreich-Gruppe – 3:3. Ungarn holte den Gruppensieg. Portugal den Titel. So was verpflichtet. Ronaldo: "Wir sind Titelverteidiger und gehören wieder zu den Anwärtern auf die Trophäe." (wei, 14.6.2021)

Mögliche Aufstellungen zum Fußball-EM-Spiel Ungarn – Portugal am Dienstag in Budapest:

Gruppe F, 1. Runde:

Ungarn – Portugal (Budapest, Puskas Arena, 18.00 Uhr/live ORF 1, SR Cakir/TUR):

Ungarn: 1 Gulacsi – 5 Fiola, 6 Orban, 4 At. Szalai – 14 Lovrencsics, 15 Kleinheisler, 8 Nagy, 13 Schäfer, 11 Holender – 20 Sallai, 9 Ad. Szalai

Ersatz: 12 Dibusz, 22 Bogdan – 2 Lang, 3 Kecskes, 7 Nego, 21 Botka, 26 Bolla, 10 Cseri, 16 Gazdag, 17. R. Varga, 18 Siger, 19 K. Varga, 23 Nikolic, 24 Schön, 25 Hahn

Portugal: 1 Rui Patricio – 2 Nelson Semedo, 4 Ruben Dias, 3 Pepe, 5 Guerreiro – 13 Danilo, 11 Bruno Fernandes, 14 William Carvalho – 10 Bernardo Silva, 7 Cristiano Ronaldo, 21 Diogo Jota

Ersatz: 12 Lopes, 22 Rui Silva – 6 Fonte, 20 Dalot, 25 Nuno Mendes, 8 Joao Moutinho, 16 Sanches, 17 Guedes, 18 Neves, 19 Goncalves, 24 Olivera, 26 Palhinha, 9 Andre Silva, 15 Rafa Silva, 23 Joao Felix