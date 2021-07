Auch im Urlaub läuft nicht immer alles nach Plan. Was sind Ihre besten Geschichten von den Reisekatastrophen, über die Sie mittlerweile lachen können?

Urlaub ist nicht per se entspannend – auch hier kann sehr viel schiefgehen. Wohlgemerkt noch vor der Reise. Denn den Flug, Zug oder Bus gilt es erst einmal zu erwischen. Wenig lässt den Stresspegel schneller in die Höhe schießen als ein Stau am Weg zum Flughafen oder Bahnhof. Dann noch eine lange Schlange beim Sicherheitscheck oder Ticketschalter, ein schweißtreibender Lauf zum Gate oder Bahnsteig – umsonst. Denn das Boarding ist abgeschlossen, Flugzeug, Zug oder Bus bereits unterwegs.

Ihre größten Urlaubsfails? Foto: getttyimages/istockfoto/NicolasMcComber

Hat man es gut in den Urlaub geschafft, warten auch hier einige Stolpersteine. Gestohlene Brieftaschen, verlorene Pässe und Handies, Sonnenstich, eine Lebensmittelvergiftung kurz vor der mehrstündigen Fährfahrt, die Lücke im Mietwagenvertrag, die man übersehen hat und die einen jetzt teuer zu stehen kommt, die Panne mitten im Nirgendwo. Glücklicherweise sind genau das rückblickend oft Geschichten, über die man – zumindest ein paar Jahre später – herzlich lachen kann. Welche sind das bei Ihnen?

Ihre denkwürdigsten Urlaubshoppalas?

Wie haben Sie das Problem gelöst? War es trotz allem ein schöner Urlaub, oder haben Sie ihn eher in schlechter Erinnerung? Was haben Sie daraus gelernt? (aan, 13.7.2021)