Anonymous griff offenbar erfolgreich die Website "KenFM" des Verschwörungstheoretikers Ken Jebsen an. Foto: Anonymous

Das dezentrale Internetkollektiv von Anonymous hat die Website des Verschwörungserzählers Ken Jebsen übernommen. Den Hackern soll es dabei gelungen sein, eine komplette Kopie der Datenbank von "KenFM" zu erhalten. Das geht aus einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) hervor.

Details

Insgesamt wanderten 39.000 Daten von Abonnenten sowie Spendeninformationen zu rund 38.000 Euro in die Hände von Anonymous. Infolge des Angriffs konnten auch die kompletten Namen und Mailadressen von Spendern ausgelesen werden sowie deren Passwörter auf der Website von Jebsen. Das Ende des Angriffs wurde mit einem "Wipe and Fulldeface" beendet, das heißt Anonymous löschte noch zahlreiche Datensätze auf der Website.

Der Angriff soll sich am späten Samstagabend des 12. Juni ereignet haben. Screenshots, die die Gruppe von Anonymous veröffentlichte, belegen den Zugriff auf die Verwaltung der Website. Zudem war am Samstagnachmittag zwischenzeitlich statt der Startseite von "KenFM" ein Banner mit der Aufschrift "This domain has been seized by Anonymous" ("Diese Domain wurde von Anonymous beschlagnahmt") zu lesen.

Ausgesperrt

Ken Jebsen arbeitete zehn Jahre lang als Moderator beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Nach seiner Kündigung setzte er seine Karriere unter der eigens geschaffenen Marke "KenFM" fort und war auf Youtube aktiv. Nach zahlreichen Verstößen gegen die Richtlinien sperrte die Videoplattform den Verschwörungserzähler im November 2020 endgültig. (red, 14.6.2021)