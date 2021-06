Die Rennserie DTM ist künftig auch auf der Sportplattform servustv.com/sport zu sehen. Foto: imago images/HochZwei

Wals – Der Privatsender ServusTV hat sich die Übertragungsrechte an der Sportwagenserie Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) für die aktuelle Saison 2021 gesichert. Die Rennen sind dann live auf der Sportplattform servustv.com/sport zu sehen, informierte der Privatsender am Montag in einer Aussendung.

Jeweils am Samstag und am Sonntag wird ein Rennen gefahren. Die Punkte aus beiden Durchgängen fließen in die Gesamtwertung mit ein. Als Produzent fungiert die ITR. Saisonstart ist vom 18. bis 20. Juni in Monza. Höhepunkt für ServusTV ist der Stopp am Red Bull Ring in Spielberg vom 3. bis 5. September.

Das Motorsport-Portfolio von ServusTV umfasst neben der DTM noch die Formel 1, den WRC, die Rennen aller MotoGP- und World Superbike-Klassen, das Red Bull Drift Masters und die Hard Enduro World Championship. (red, 14.6.2021)